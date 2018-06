Sisma 2012 | a Concordia Mo inaugurazione di un nuovo Centro aggregativo dell’area

Lombardia : Fontana in comuni mantovano colpiti da Sisma del 2012 (2) : (AdnKronos) - "Ho chiesto ai sindaci - ha aggiunto Cappellari - di cercare soluzioni al fine di velocizzare le conferme degli Stati di avanzamento dei lavori (Sal) per le aziende che attendono di essere liquidate. I comuni hanno fatto sapere di essere al lavoro per raggiungere l'obiettivo, comunican

Lombardia : Fontana in comuni mantovano colpiti da Sisma del 2012 : Milano, 8 giu. (AdnKronos) - Il presidente della Regione Lombardia; Attilio Fontana, sarà a Mantova il prossimo 29 giugno - in qualità di commissario delegato per la ricostruzione - per incontrare tutti i sindaci dei comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012. Lo ha comunicato lo stesso govern

Sisma DEL 2012 - Visita del sindaco e presidente della Provincia di Ferrara Tiziano Tagliani alle sedi produttive : Dal terremoto alla rinascita: la storia della Reno Valley a sei anni dal terremoto 28-05-2018 / Giorno per giorno Dal terremoto alla rinascita: è la storia della Reno Valley, distretto ferrarese dove ...