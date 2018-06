Siria | Assad rifiuta di discutere con i media della fornitura degli S-300 russi

Il presidente Siriano Bashar al Assad incontrerà Kim Jong-un - dice l’agenzia di stampa nordcoreana : Secondo l’agenzia di stampa nordcoreana KCNA – Korean Central News Agency, l’agenzia di stampa controllata dal regime – il presidente siriano Bashar Assad ha annunciato che andrà in Corea del Nord per incontrare il dittatore Kim Jong-un. Secondo KCNA, Assad avrebbe espresso The post Il presidente siriano Bashar al Assad incontrerà Kim Jong-un, dice l’agenzia di stampa nordcoreana appeared first on Il Post.

L'amministrazione Usa ha avvertito il presidente Siriano Bashar al-Assad che non lascerà passare "l'imminente operazione" delle forze militari Siriane nella zona di distensione nel sudest della Siria ...

Siria : inviato Putin vede Assad dopo richiesta ritiro Iran : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Greenpeace: Roma perduta nel traffico, dagli autobus agli incidenti. La classifica della mobilità: la capitale italiana ultima tra ...

Siria, razzi iraniani sul Golan: nuovi raid di Israele, clima rovente in Medio Oriente. Ministro israeliano: "Colpite quasi tutte le infrastrutture iraniane a Damasco"

Iran - chi è Qasem Soleimani : il signore sciita della guerra che ha salvato Assad e ora dalla Siria spaventa Israele : L’uomo che comanda l’Al Quds Force Iraniana, la più seria minaccia che dalla Siria si affaccia sui confini di Israele e che il presidente Usa Donald Trump definisce un “terrorista”, è ben conosciuto dagli americani, con cui ha collaborato nel 2010 in Iraq e prima ancora in Afghanistan. Qasem Soleimani è un eclettico generale che da venti anni è responsabile di tutte le attività militari dell’Iran, segrete e pubbliche, al di fuori dei ...

SIRIA, RAID ASSAD su IDLIB: Ultime notizie, morti e feriti civili, tra cui anche donne e bambini. Gli insorti sostengono che a bombardare siano stati i russi.

Inoltre, il capo gruppo della Duma di stato per i rapporti con il parlamento in Siria Dmitry Sablin ha citato le parole di Assad, per la ripresa dell'economia della Repubblica Araba c'è bisogno di 10-...

Quale risiko per la pace in Siria dopo la vittoria di Assad : L'economia centralizzata, nel Paese di Bashar, non c'è ormai più, per l'ottimo motivo che operano, sul territorio di Damasco, quattro poteri militari di primissimo rango internazionale, la Russia, l'...

Dopo i raid coordinati di Stati Uniti, Francia e Regno Unito il presidente Siriano Bashar al-Assad ha deciso di restituire la prestigiosa Legion d'Onore conferita da Jacques Chirac nl 2001.

Siria, Muhammad e gli altri: "Il raid? Uno show inutile, Assad continuerà a ucciderci" Dopo il raid missilistico di Stati Uniti, Francia e Inghilterra sulla Siria si sono fatte molte analisi geopolitiche. Ma cosa pensano dell'attacco i Siriani contrari a Bashar al Assad? Cosa cambierà per il loro martoriato Paese?