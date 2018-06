Singapore | summit Trump-Kim nell’hotel-bunker | costo 15 milioni Nordcoreano usa aereo

Singapore - nostre spese summit Trump-Kim : ANSA, - Singapore, 10 GIU - Singapore è pronta a pagare i costi organizzativi per circa 20 milioni di dollari del summit tra il presidente americano Donald Trump e il leader nordcoreano Kim Jong-un: ...

Vertice Trump-Kim - Singapore si offre di pagare i costi del summit : Singapore intende pagare i costi organizzativi , circa 20 milioni di dollari, del summit tra il presidente americano Donald Trump e il leader nordcoreano Kim Jong-un, in programma nella città-Stato ...

Summit Singapore - attesi Trump e Kim : 05.17 C'è attesa a Singapore per l'arrivo del presidente degli Stati Uniti Donald Trump e del leader nordcoreano Kim Jong Un a due giorni dallo storico incontro. Trump tiene molto a questo appuntamento, che spera possa aprire nuovi orizzonti sul fronte dei rapporti con la Cina e con la Russia.

L'ultimo scontro tra falchi americani sul summit di Singapore : Milano. Nell’ultima puntata del reality di Donald Trump sulla politica estera, il segretario di stato, Mike Pompeo, ha litigato con il consigliere per la Sicurezza nazionale, John Bolton. Per molti non è stato un colpo di scena: c’è un nutrito gruppo di spettatori che da tempo sostiene che i due fal

Singapore conia monete commemorative di summit Trump-Kim : "Le medaglie non solo commemorano questa tappa fondamentale per la pace nel mondo, ma il ruolo di Singapore come ospite neutrale e ponte economico e di sicurezza fra l'Est e l'Ovest", ha aggiunto la ...

Vertice Trump-Kim : Singapore designa "zona speciale" per summit

Trump conferma il summit con Kim : sarà il 12 giugno a Singapore : Alla fine il summit storico tra Donald Trump e Kim Jong Un ci sarà. L’appuntamento è previsto il 12 giugno a Singapore, come originariamente previsto. Ad annunciarlo è stato il presidente americano, in una giornata in un certo senso già storica di suo: per la prima volta in 18 anni, un leader americano ha accolto alla Casa Bianca un funzionario nor...

Summit Singapore - segretario Stato Usa incontra braccio destro Kim

Corea del Nord - il braccio destro di Kim sbarca negli Usa. In gioco il summit di Singapore : ... ben consapevoli però del trionfo estetico che rappresenterebbe per entrambi un'eventuale stretta di mano immortalata dai fotografi di mezzo mondo. Ma il viaggio di Kim Young Chol è molto più di una ...

