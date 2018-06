Singapore | incontro Trump-Kim Jong-un | l' arrivo dei leader e le misure di sicurezza ...

“Incontro tra due dittatori a Singapore ” - gaffe della Fox : Washington, 11 giu. (AdnKronos) – gaffe della Fox, l’emittente tv preferita da Donald Trump, che nel programma Fox & Friends ha definitotra il presidente Usa e il leader nordcoreano Kim Jong Un un incontro tra “due dittatori ”. Autrice dello scivolone è stata la conduttrice Abby Huntsman, che si è poi scusata con i telespettatori. La Huntsman, figlia dell’ambasciatore Usa in Russia ed ex aspirante alla presidenza ...

Come Singapore si sta preparando all'incontro tra Trump e Kim Jong-un : Con grandi misure di sicurezza, barriere fisiche nelle zone del summit e tacos e bevande a tema, per approfittarne e guadagnarci qualcosa