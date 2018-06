Sindaco difende le moschee Lite con la Lega sulle opere

E il Sindaco sfida già Salvini : "Non difende più il Nord" : Habemus Papam. Dopo due mesi sulle montagne russe il governo Lega-5 Stelle ieri sera ha preso quota e già in mattinata e poi ieri sera durante la presentazione del suo libro "Milano e il secolo delle città" il sindaco Beppe Sala, pur ribadendo di non voler essere tra i detrattori della prima ora ("facciamo lavorare il governo, non appartengo alla categoria di quelli che prima ancora di vederli all'opera sparano addosso") ha già iniziato a ...