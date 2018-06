Serie B | sarà Palermo-Frosinone la finale per l' ultimo posto in Serie A

Ginnastica - Serie A 2019 : la composizione dei prossimi campionati - quali squadre ci saranno? Gare più rapide - livello più elevato : Si è conclusa la Serie A 2018 di Ginnastica artistica, il massimo campionato italiano a squadre. Ben 24 formazioni hanno partecipato a questa edizioni del torneo, generando delle Gare maratona di dieci ore in occasione delle tre tappe che si sono disputate ad Arezzo, Milano e Torino. Il tutto si era reso necessario per arrivare a una divisione più corretta delle squadre per la prossima stagione. In base alla classifica di quest’anno, infatti, si ...

Diritti Tv - la vergogna è totale : sarà impossibile vedere la Serie A con un solo abbonamento - i tifosi vanno rispettati : Diritti Tv al centro di una diatriba molto accesa, in tutto ciò sembrano essere gli utenti le povere vittime di un sistema che non convince affatto La bagarre legata ai Diritti Tv, volge verso una conclusione davvero assurda. La “trattativa” è stata serrata, una partita giocata tra grandi multinazionali, leghe, federazioni e grossi imprenditori, senza tener conto di coloro i quali poi dovrebbero usufruire del prodotto, i poveri ...

Cecchinato ha grandi margini di miglioramento - e a Wimbledon sarà testa di Serie : Addio tornei challenger, bye bye giungla dei top-100, au revoir trasferte mordi e fuggi. La nuova classifica , n. 27 del ranking da lunedì, impone al nuovo Ceck una nuova vita. La compagnia dei ...

Il Signore degli Anelli - Serie tv : Peter Jackson non sarà il regista/ La smentita : “Ho altri progetti” : Voci contrastanti sulla serie a cura di Amazon del Signore degli Anelli sulla presenza o meno del regista che lo portò al cinema, Peter Jackson, ecco di cosa si tratta(Pubblicato il Thu, 07 Jun 2018 18:40:00 GMT)

Tredici 3 ci sarà : annunciato il rinnovo della Serie Netflix senza Hannah Baker : Il dibattito sulla seconda stagione è ancora aperto ma, intanto, Netflix ha annunciato che Tredici 3 ci sarà. La terza stagione della serie è stata annunciata pochi minuti fa dalla piattaforma che, in barba alle polemiche e alle critiche sull'arrivo e sugli intrecci della seconda, ha deciso di rinnovare ufficialmente Tredici. La terza stagione consisterà in un'altra serie di 13 episodi e ritornerà nel 2019, la produzione riprenderà entro la ...

Come sarà l'Inghilterra dopo la Brexit? Russell T. Davies proverà a raccontarlo in una Serie tv : Come sarà il futuro del Regno Unito dopo la Brexit? Prevederlo è roba da analisti politici, sociali e finanziari ma anche materia per sceneggiatori sempre attenti all'attualità. Come Russell T. Davies autore di A Very English Scandal, miniserie dal sapore politico attualmente in onda nel Regno Unito con Hugh Grant nei panni di Jeremy Thorpe, un politico la cui ascesa a fine anni '60 venne bloccata dalla scoperta di una sua relazione con ...

Legion 3 ci sarà : rinnovata la Serie Tv per una terza stagione : Legion 3 ci sarà: ottime notizie per i fan della serie psichedelica con protagonista Dan Stivens. Lo show è appena stato confermato per una terza stagione e potrà continuare il successo registrato finora. La premiere di Legion 3 andrà in onda solo nel 2019, mentre il secondo capitolo è in via di conclusione negli USA sulla FX. I primi sospetti in realtà erano già emersi alcuni giorni fa, quando i piani alti dello show hanno annunciato a sorpresa ...

Legion 3 ci sarà - FX rinnova la Serie con Dan Stevens per una nuova stagione in onda nel 2019 : Legion 3 si farà: come riporta TVLine, il network americano FX ha comunicato il rinnovo della psichedelica serie a tema supereroi per una terza stagione, che vedrà la luce nel 2019 – anche se ancora non è chiaro di quanto episodi sarà composta. "Legion ha ridefinito il genere del superhero drama e ha superato ogni aspettativa mentre l'intensità e la rivoluzione si sviluppavano durante la seconda stagione" ha detto in un comunicato Eric ...

Nuova modalità per Battlefield 5 - sarà il più realistico della Serie : DICE ha svelato nuovi dettagli su Battlefield 5. Questa volta ha dichiarato che gli sviluppatori hanno lavorato per far percepire ai giocatori il realismo, anche se dichiarazioni del genere potrebbero essere travisate. Battlefield 5 si è ritrovato al centro di alcune polemiche dopo il reveal mondiale del gioco perché il trailer pubblicato non è piaciuto alla community dello sparatutto. Battlefield 5, un realismo irrealistico I giocatori hanno ...

DICE : "Battlefield V sarà il più immersivo dell'intera Serie" : Battlefield V è finito al centro di un vortice di polemiche in seguito al reveal mondiale del gioco e alla pubblicazione di un trailer che non è assolutamente piaciuto alla community dello sparatutto sviluppato da DICE.I giocatori hanno infatti lamentato un'eccessiva spettacolarizzazione dell'azione e una forte riduzione del fattore realismo rispetto ai precedenti capitoli, ma per Lars Gustavsson, creative director del gioco, queste sono state ...

La 14esima di Biografilm Festival si svolgerà dal 14 al 21 giugno ma sarà preceduta da una Serie di eventi a misura di Follower : ... il cartellone di eventi live fuori sala di Biografilm che ogni anno anima il Parco del Cavaticcio di Bologna proponendo quotidianamente proiezioni, spettacoli, incontri e concerti, oltre a una ricca ...

Rugby femminile - Serie A 2018 : la finale sarà Colorno-Valsugana. Schiantate Villorba e Bologna : Senza storia le due semifinali del campionato di Serie A di Rugby femminile: il Colorno ha battuto il Villorba per 34-8, mentre il Valsugana, dopo aver asfaltato il Frascati nel barrage, ha riservato lo stesso trattamento al Bologna, dominato a domicilio per 0-71, marcando, una volta di più, la netta differenza tra girone Nord e girone Centro-Sud. Domenica 2 giugno, sul campo neutro di Calvisano, la finale più attesa tra Colorno e Valsugana. In ...

Pallanuoto - Serie A1 2018 : la finale scudetto sarà Pro Recco-Brescia. Ortigia mai in gara - Sport Management fuori ai rigori : sarà ancora una volta Pro Recco-Brescia la finale scudetto della Serie A1 di Pallanuoto maschile: i liguri hanno asfaltato l’Ortigia nella prima semifinale con il punteggio di 16-3, dominando la sfida contro i padroni di casa in lungo ed in largo, mentre la sfida tra lombardi e Sport Management si è risolta soltanto ai rigori, dopo l’8-8 maturato al termine dei tempi regolamentari. Infallibili i bresciani, due errori su quattro per i ...

