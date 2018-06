Serie B | Il Palermo vola in finale play off | Venezia sconfitto 1-0

Serie B - Palermo-Venezia 1-0 : l'autogol di Domizzi vale la finale play off : Cronaca e tabellino Tutto sulla Serie B

Serie B - ritorno semifinali playoff : Palermo-Venezia 1-0. I rosanero volano in finale : Il Palermo continua a sognare il ritorno in A. La squadra di Roberto Stellone ha sconfitto il Venezia 1-0 nella semifinale di ritorno dei playoff. Equilibrio rotto subito in apertura dall'autorete di ...

Serie B - playoff diretta esclusiva Sky : stasera Frosinone - Cittadella e Palermo - Venezia : Finisce 1-1 al Tombolato l'andata delle semifinali dei playoff di Serie B tra Cittadella e Frosinone. Gli ospiti passano in vantaggio al 17' con Paganini, abile a deviare in rete un pallone vagante sugli sviluppi di un corner. Il Frosinone sfiora il raddoppio al 29', quando Adorni salva in extremis su Dionisi a porta vuota. Al 34' invece &egra...

Playoff Serie B - Palermo-Venezia : le probabili formazioni : Si decide tutto al Renzo Barbera , domenica 10 giugno alle ore 18.30 con diretta su Sky Calcio 2 a partire dalle 18.00 e su Sky Sport 1 a partire dalle 18.20, , con i rosanero che hanno il vantaggio ...

Playoff Serie B - Palermo - parla Stellone : «Contro il Venezia serve equilibrio tattico» : Palermo - "Dobbiamo capire i momenti della gara. Non serve fare calcoli, altrimenti si rischia poi di soffrire ed aver paura. Dobbiamo pensare a fare la partita ma con equilibrio e disciplina tattica".

Probabili Formazioni Palermo-Venezia Play Off Serie B Ritorno 10-6-2018 : Le Probabili Formazioni di Palermo-Venezia, Ritorno Semifinale Play Off Serie B , 10 Giugno 2018, ore 18:30. Trajikovski in panchina, gioca La Gumina? Dopo il pareggio per 1-1 firmato, in pochissimi minuti, prima da La Gumina e poi da Marsura, ecco che andrà in scena al Barbera l’atto finale della sfida tra Palermo e Venezia, con i padroni di casa che, con questo punteggio, avrebbero a disposizione 2 risultati su 3 per poter ...

Serie B - Aureliano arbitra Palermo-Venezia e Nasca Frosinone-Cittadella : Gianluca Aureliano è l’arbitro designato per Palermo-Venezia, semifinale di ritorno dei Playoff di Serie B in programma domenica 10 giugno alle 18.30. Luigi Nasca dirigerà invece l’altra semifinale Frosinone-Cittadella in programma sempre domenica 10 ma alle ore 21. (AdnKronos) L'articolo Serie B, Aureliano arbitra Palermo-Venezia e Nasca Frosinone-Cittadella sembra essere il primo su CalcioWeb.

Serie B Palermo - Rispoli : «Niente calcoli con il Venezia» : Palermo - Andrea Rispoli , difensore del Palermo , ha commentato ai microfoni di Sky Sport la partita di ritorno con il Venezia : "Domenica non dovremo fare calcoli: dobbiamo interpretare la partita allo stesso modo dell'andata di Venezia. Dobbiamo giocare con molta intensità e ...