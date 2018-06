Serie B | Frosinone-Cittadella 1-1 | Gori regala la finale playoff contro il Palermo

Frosinone-Palermo - Finale Playoff Serie B 2018 : date - programma - calendario - orari e tv. In palio la promozione in Serie A : Palermo-Frosinone sarà la Finale dei Playoff di Serie B. Il doppio confronto, che si giocherà in andata e ritorno, metterà in palio l’ultima promozione per la Serie A 2019. I siciliani hanno eliminato il Venezia in semiFinale mentre i laziali hanno faticato parecchio per avere la meglio sul Cittadella con un doppio pareggio. Ora il confronto Finale che vale un posto al sole. Il Palermo giocherà il match d’andata in casa mercoledì 13 ...

Calcio - LIVE Frosinone – Cittadella - Playoff Serie B in DIRETTA : in palio la finale di promozione : Buonasera a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE della partita tra Frosinone e Cittadella, ritorno della semifinale dei Playoff di Serie B. In palio l’accesso in finale (contro la vincente tra Palermo e Venezia) e la possibilità di continuare a rendere vivo un sogno che continua a cullare per una stagione intera: la promozione nella massima Serie del campionato italiano di Calcio. Fischio d’inizio alle ore 21 allo stadio Benito Stirpe ...

Serie B - playoff diretta esclusiva Sky : stasera Frosinone - Cittadella e Palermo - Venezia : Finisce 1-1 al Tombolato l'andata delle semifinali dei playoff di Serie B tra Cittadella e Frosinone. Gli ospiti passano in vantaggio al 17' con Paganini, abile a deviare in rete un pallone vagante sugli sviluppi di un corner. Il Frosinone sfiora il raddoppio al 29', quando Adorni salva in extremis su Dionisi a porta vuota. Al 34' invece &egra...

Playoff Serie B - Frosinone-Cittadella : le probabili formazioni : Altri novanta minuti, per conquistare la finale Playoff. A contendersi uno dei due posti ci sono il Frosinone e il Cittadella, che domani alle ore 21 allo stadio Stirpe si giocheranno la ...

Playoff Serie B - Longo : «Frosinone - non fare calcoli e gioca senza paura» : FROSINONE - Alla vigilia della semifinale Playoff di ritorno tra il suo Frosinone e il Cittadella , Moreno Longo ha parlato in conferenza stampa. Il primo argomento dibattuto sono le condizioni di ...

Serie B - Aureliano arbitra Palermo-Venezia e Nasca Frosinone-Cittadella : Gianluca Aureliano è l’arbitro designato per Palermo-Venezia, semifinale di ritorno dei Playoff di Serie B in programma domenica 10 giugno alle 18.30. Luigi Nasca dirigerà invece l’altra semifinale Frosinone-Cittadella in programma sempre domenica 10 ma alle ore 21. (AdnKronos) L'articolo Serie B, Aureliano arbitra Palermo-Venezia e Nasca Frosinone-Cittadella sembra essere il primo su CalcioWeb.

Playoff Serie B - Cittadella-Frosinone 1-1 : Chiaretti riprende Paganini : Il numero 10 dei padroni di casa realizza, con molta fortuna, il gol del pareggio e risponde al vantaggio ciociaro del centrocampista numero 17. Domenica il return match con gli uomini di Longo ...