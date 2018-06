Senza un' idea sul ruolo economico della pubblica amministrazione non ci sarà alcuna

Governo - Minniti : “Conte? Sono ancora più preoccupato - suo discorso era un elenco della spesa Senza un’idea di Paese” : “Il presidente del Consiglio Conte al Senato? Ha parlato per un’ora e venti minuti, un record assoluto per lunghezza di intervento in Parlamento. Ho ascoltato un lunghissimo discorso, sinceramente vaghissimo, un elenco della spesa. E Sono ancora più preoccupato perché questa maggioranza sta portando l’Italia verso l’ignoto”. Sono le parole dell’ex ministro dell’Interno, Marco Minniti, ospite di Otto e Mezzo (La7), ...

Paolo Savona e il ruolo chiave nell’ideazione del Mose : “Indispensabile. Critiche sono Senza fondamento” : VENEZIA – L’opera pubblica più costosa di sempre, ovvero il Mose che dovrebbe salvare Venezia dalle acque alte, porta l’impronta anche dell’economista Paolo Savona, che ha ricoperto il ruolo-chiave di presidente del Consorzio Venezia Nuova negli anni cruciali in cui il governo decise che andava fatta e sarebbe stata finanziata. Il ruolo dell’uomo che Matteo Salvini vuole a ogni costo al vertice del ministero ...

Imperiapost L'informazione libera della tua città ELEZIONI : 'FAI FESTA CON UN CLIK Senza LIMITI DI DECIBEL'. L'IDEA DELLA CANDIDATA AL ... : ... guidata dal nostro candidato sindaco Guido Abbo , e al consiglio comunale di modificare il regolamento comunale che obbliga i soggetti che vogliono rilanciare la città attraverso spettacoli musicali ...

Agroalimentare - Caselli : Senza regole è terreno ideale per mafie : Roma, , askanews, - senza regole precise e norme stringenti, l'Agroalimentare "è un terreno ideale per le mafie".L'ex Procuratore di Palermo e Torino, Gian Carlo Caselli, racconta in un'intervista ad ...

Milan - addio a Gattuso Senza Europa. Spunta l’idea Sarri : Milan, addio A Gattuso- In caso di mancata qualificazione alla prossima Europa League, il Milan potrebbe decidere di dire addio a Gattuso. Secondo quanto riportato dall’odierna edizione della “Gazzetta dello Sport”, i rossoneri starebbero pensando a Sarri come nuova guida tecnica per la prossima stagione. Bisognerà convincere il tecnico a sposare un progetto senza Europa, […] L'articolo Milan, addio a Gattuso senza ...