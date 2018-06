Sebastian Vettel vince in Canada e balza in testa al Mondiale di Formula 1

Pagelle GP Canada 2018 : Sebastian Vettel impeccabile - Hamilton e Ricciardo limitati - bene Verstappen e Bottas - Raikkonen invisibile : Il Gran Premio del Canada regala meno spettacolo rispetto agli anni scorsi, ma vede un Sebastian Vettel dominante chiudere in scioltezza davanti a Valtteri Bottas e Max Verstappen. Tra record personali e tabù spezzati, andiamo a consegnare le Pagelle della gara di Montreal, con pochi piloti promossi a pieni voti. LE Pagelle DEL GP DEL Canada 2018 Sebastian Vettel – VOTO 10: Una gara impeccabile. Vince la 50esima gara in carriera dopo ...

F1 - Classifica Mondiale piloti 2018 : Sebastian Vettel nuovo leader - +1 su Lewis Hamilton! Che sorpasso in Canada : Sebastian Vettel si è portato in testa alla Classifica del Mondiale piloti 2018. Il tedesco della Ferrari ha vinto il GP del Canada ed è così balzato al comando superando Lewis Hamilton di un punto. Il teutonico ha sfruttato al meglio la pole position, ha dominato la gara e ha approfittato anche della deludente prova del britannico che ha chiuso in quinta posizione. I due grandi rivali si contenderanno l’iride visto che Valtteri Bottas è ...

F1 - GP Canada 2018 : Sebastian Vettel vuol interrompere il digiuno nel feudo di Lewis Hamilton. Red Bull pericolosa con le HyperSoft : Erano 17 anni che la Ferrari non otteneva la pole position a Montreal (Canada). Tanto era trascorso dall’ultima partenza dalla p.1 ed era stato un certo Michael Schumacher a rendersi protagonista di ciò. La statistica delle pole non poteva che essere aggiornata da un altro tedesco, erede designato del Kaiser: Sebastian Vettel. L’incedere del quattro volte iridato è stato sicuro ma, a detta sua, non perfetto. L’interpretazione ...

Formula 1 - GP Canada - Sebastian Vettel : 'Pole speciale - nel segno di Gilles Villeneuve' : Dopo 17 anni di attesa ci ha pensato Sebastian Vettel a riportare la Ferrari nella prima casella sulla griglia di partenza del GP del Canada: pole e record di pista in 1:10.764 per il pilota tedesco. "...

Sebastian Vettel - GP Canada 2018 : “Oggi la vettura era ok - potevo fare anche meglio di così…” : Sorride, e non poco, Sebastian Vettel dopo la pole position del Gran Premio del Canada conquistata a suon di record (la scuderia di Maranello non partiva davanti a tutti sul tracciato intitolato a Gilles Villeneuve dal lontano 2001). Il tedesco della Ferrari ha fatto segnare il nuovo record della pista in 1:10.764 e ha realizzato due tempi sensazionali nella Q3. Un risultato davvero incredibile se si pensa alle difficoltà che la SF71H aveva ...

F1 - GP Canada 2018 : qualifiche. Sebastian Vettel che pole! Valtteri Bottas e Max Verstappen lo inseguono. Hamilton chiude quarto : Signore e signori che Sebastian Vettel! Il tedesco della Ferrari guida da maestro nelle qualifiche del GP del Canada, settima prova del Mondiale 2018 di Formula Uno, e centra la quarta pole stagionale, interrompendo il digiuno della Rossa su questo tracciato: il Cavallino Rampante non era in p.1 dal 2001. Una prestazione superba per Seb, a pennellare nel secondo e terzo settore e ottenendo il nuovo primato della pista in 1’10″764. ...

F1 - GP Canada 2018 : risultati e classifica prove libere 3. Max Verstappen è ancora il più veloce ma la Ferrari è vicina. Sebastian Vettel secondo : È sempre Max Verstappen a dettare il ritmo nel GP del Canada. L’olandese prosegue il suo percorso netto ed ha chiuso in testa anche le prove libere 3, che hanno aperto un sabato che si preannuncia bollente. Il pilota della Red Bull ha stampato un notevole 1’11″599, vicinissimo al record della pole stabilito da Lewis Hamilton in qualifica lo scorso anno (1:11.459). Verstappen ha stabilito il suo tempo con la gomma più morbida di ...

F1 - GP Canada 2018 : Lewis Hamilton favorito per la pole? Sebastian Vettel deve recuperare : Quest’oggi, a partire dalle ore 20.00 italiane, il circuito di Montreal (Canada) sarà teatro delle qualifiche del settimo round del Mondiale 2018 di Formula Uno. Una tappa iridata attesa, nella quale le squadre hanno dovuto mutare sensibilmente gli assetti, rispetto al weekend di Montecarlo, essendo un tracciato in cui il motore e la precisione in frenata sono fondamentali. Per quanto fatto vedere nel corso delle prove libere, la Mercedes ...

F1 - GP Canada 2018 : risultati e classifica prove libere 2. Comanda ancora Max Verstappen ma Lewis Hamilton fa paura. Sebastian Vettel quinto : Il venerdì di Montreal ha un solo padrone, Max Verstappen. L’olandese l’aveva dichiarato alla vigilia di voler riscattare il deludente weekend di Monaco e nella prima giornata del GP del Canada ha dato seguito alle sue parole. Il pilota della Red Bull è stato il più veloce anche nella seconda sessione di prove libere, con il tempo di 1’12″198, un crono fatto segnare con la gomma Hypersoft, quella più morbida e quindi ...