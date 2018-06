Se lo spread torna sulle montagne russe

Dopo il voto al Senato lo spread torna a salire e sfonda quota 250 : Lo spread vola a 253 punti base, riavvicinandosi ai livelli di guardia della scorsa settimana, sui timori per il programma economico del governo Conte e per l'avvicinarsi dell'addio della Banca ...

Piazza Affari recupera sul finale. Torna a salire lo spread : Teleborsa, - Chiusura in frazionale rialzo per le principali Borse europee , supportate nel pomeriggio dall'avvio in verde di Wall Street. Positiva anche Piazza Affari, che recupera sul finale . Il ...

Piazza Affari recupera sul finale. Torna a salire lo spread : Chiusura in frazionale rialzo per le principali Borse europee , supportate nel pomeriggio dall' avvio in verde di Wall Street . Positiva anche Piazza Affari, che recupera sul finale . Il Listino ...

spread rallenta - Btp 2 anni torna all'1% : ANSA, - ROMA, 5 GIU - Lo Spread tra Btp e Bund frena a 238 punti base da 240 di ieri, dopo aver superato stamani quota 250. Il rendimento del decennale italiano è al 2,82%. Tensione sui titoli a due ...

La pace fiscale per trovare le risorse per reddito di cittadinanza - Fornero - giustizia Fiammata dello spread che torna a 250 : Il premier: rifondare il rapporto Stato- contribuenti. Ma non ci sono scadenze su flat tax e pensioni

spread - la febbre del debito pubblico torna a salire mentre il governo chiede la fiducia : La febbre del debito pubblico italiano torna a crescere proprio mentre Giuseppe Conte sta chiedendo la fiducia al Parlamento. La galoppata dei Btp decennali, ripartita martedì pomeriggio in concomitanza con il voto al Senato, è proseguita anche mercoledì mattina quando è partito il dibattito alla Camera. Dopo un’iniziale flessione, infatti, gli interessi pagati dai titoli italiani a dieci anni hanno rincominciato a correre avvicinandosi al ...

Dopo il voto al Senato lo spread torna a salire e si attesta a 240 : Sfonda la soglia dei 250 punti in avvio di giornata lo spread tra Btp e Bund all'indomani del voto in Senato con cui il Governo Conte ha incassato la fiducia e il discorso di programma pronunciato dal ...

spread Btp-Bund torna ad aumentare e tocca quota 250 punti : Roma, 6 giu. , askanews, torna a salire lo Spread Btp-Bund nel giorno del voto di fiducia al governo Conte alla Camera. Dopo l'avvio dei mercati finanziari, il differenziale di rendimento tra i titoli ...

Torna a crescere lo spread aspettando la fiducia a Conte della Camera : All’indomani del voto di fiducia incassato dal governo di Giuseppe Conte al Senato, lo spread tra Btp e Bund Torna a salire e s’impenna 247 punti, contro i 236 punti dell’apertura e i 243 punti della chiusura di ieri. Il rendimento del decennale italiano è al 2,899%. I mercati si interrogano sul programma di governo e non gradiscono i pochi dettagl...

Borse - dopo il voto al Senato lo spread torna a salire : sfonda quota 250 poi riscende di 10 punti : sfonda la soglia dei 250 punti in avvio di giornata lo spread tra Btp e Bund all'indomani del voto in Senato con cui il Governo Conte ha incassato la fiducia e il discorso di programma pronunciato dal ...

Borse - dopo il voto al Senato lo spread torna a salire : sfonda quota 250 poi riscende di 10 punti : sfonda la soglia dei 250 punti in avvio di giornata lo spread tra Btp e Bund all'indomani del voto in Senato con cui il Governo Conte ha incassato la fiducia e il discorso di programma...

Mercati - Milano nervosa in avvio : spread torna sopra i 240 : Partenza tranquilla per gli indici europei mentre piazza Affari si mostra nervosa, all'indomani della fiducia incassata al Senato dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte, che oggi si presenterà davanti alla Camera dei deputati. Nel suo discorso, Conte ha detto che le azioni del governo si baseranno sul contratto tra Lega e M5S, ha ribadito che l'uscita dall'euro non è in discussione ma è rimasto vago su pensioni, flat tax e debito pubblico, ...

Borse - dopo il voto al Senato lo spread torna a salire : sfonda quota 250 : sfonda la soglia dei 250 punti in avvio di giornata lo spread tra Btp e Bund all'indomani del voto in Senato con cui il Governo Conte ha incassato la fiducia e il discorso di programma...

La pace fiscale per trovare le risorse per reddito di cittadinanza - Fornero - giustizia Fiammata dello spread che torna a 240 : Il premier: rifondare il rapporto Stato- contribuenti. Ma non ci sono scadenze su flat tax e pensioni