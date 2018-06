Scoperta una vulnerabilità in OnePlus 6 che permette l’accesso completo allo smartphone

Tomba del Tuffatore - 50 anni fa la Scoperta : una mostra celebra l’immagine più misteriosa di sempre : Semplice allegoria della morte o simbolo di culti misterici legati a Dioniso? Il vero significato della celebre immagine del Tuffatore è ancora incerto, e il Parco archeologico di Paestum ha scelto di celebrare i 50 anni dalla scoperta della bellissima pittura con una mostra dedicata all'invisibile dietro l’immagine.Continua a leggere

Macabra Scoperta a Viareggio : in una valigia abbandonata c’era il cadavere di un cane : Ad aprire la valigia, che galleggiava nel canale Burlamacca, sono stati i militari della Capitaneria di porto. Dopo un controllo sul chip sottocutaneo è stata rintracciata la proprietaria, una donna residente in Svizzera che ha detto che il cane era morto per cause naturali e lei aveva affidatola carcassa a un rigattiere per farlo seppellire.Continua a leggere

Dopo 1900 anni - Scoperta una nuova vittima a Pompei : Un masso enorme lo ha colpito al busto, con tutta probabilità staccandogli di netto la testa. Gli archeologi lo hanno trovato riverso sulla schiena, la parte alta del torace ancora coperta dalla enorme pietra, il corpo sbalzato all'indietro dal potente flusso piroclastico (mix di gas e materiale vul

Ambiente - Isole Eolie : una spedizione alla Scoperta della vita marina in acque profonde : Nelle Isole Eolie si svolgerà una spedizione dell’organizzazione Oceana con lo scopo di raccogliere dati sulla fauna selvatica, spesso trascurati a causa delle difficoltà tecnologiche associate alla ricerca in acque profonde: la ricerca marina, della durata di un mese, contribuirà all’esistente progetto delle Isole Eolie in corso di realizzazione da parte della Blue Marine Foundation (BLUE) in collaborazione con il Fondo di ...

Alla Scoperta di Ottotipi - una nuova casa editrice in cerca di 'lettori curiosi' : I fondatori, manco a dirlo, sono ' Ottotìpi ', otto fortissimi lettori appassionati di editoria, ognuno con uno sguardo specifico del mondo editoriale, che una sera a cena decidono di utilizzare il ...

Grafene - Scoperta una sua nuova e rivoluzionaria proprietà : proiettare luce : Il Grafene continua a stupirci. Infatti, il team di ricercatori del progetto Graphene Flagship ha appena mostrato per la prima volta un nuova proprietà del Grafene: la capacità di generare luce alla terza armonica ottica, controllabile elettricamente. Questa scoperta, raccontano su Nature Nanotechnology i ricercatori del Politecnico di Milano, della University of Cambridge e dell’Istituto Italiano di Tecnologia, sarà alla base dello sviluppo di ...

TV - Rai5 : “C’era una volta una casa” alla Scoperta delle Marche - tra mare e montagne : Le Marche, una regione abbracciata dalle montagne e spinta verso l’infinito dal mare, sono lo scenario dell’ultima tappa del viaggio all’interno delle dimore storiche italiane di “C’era una volta una casa”, in onda lunedì 21 maggio alle 22.30 su Rai5. Si comincia dalle montagne del parco Sasso Simone e Simoncello, in un piccolo paesino di nome Carpegna, dove troneggia il Palazzo dei Principi, maestoso edifico costruito nel 1674 dal ...

Il mal di Luna? Esiste davvero - ed è stata Scoperta la causa : Quando, nel 1972, il comandante dell’Apollo 17 Harrison Schmitt fece ritorno dalla sua missione sulla Luna, soffrì per un giorno intero di quella che lui stesso definì ‘febbre da fieno lunare’. Ora un team di ricerca spiega il motivo: il mal di luna Esiste davvero, e la sua causa è la polvere. È il risultato di un nuovo studio americano recentemente pubblicato sulla rivista GeoHealth, secondo cui la superficie lunare è ricoperta di particelle ...

Astrofisica : Scoperta una nube di idrogeno ionizzato nella Galassia Vortice : La sua spirale avvolgente ha ispirato i primi dibattiti scientifici sulla natura delle strutture del cosmo simili a lei: è M51, regina tra le galassie, famosa per la sua luminosità e la sua forma inconfondibile che le è valso il soprannome di Galassia Vortice. scoperta nel 1773 dall’astronomo francese Charles Messier, questa Galassia si trova nella costellazione boreale dei Cani da Caccia a 31 milioni di anni luce da noi. Vicino a lei si trova ...

Buco nell'ozono - Scoperta una fonte di un gas 'proibito' : Analisi così dettagliate dimostrano come la scienza del clima sia diventata accurata. Spero che si riesca a localizzare presto la fonte e si riesca a metterla in condizioni di non nuocere'.

Buco nell'ozono - è di nuovo emergenza : Scoperta in Oriente una fonte di un gas 'proibito' : Analisi così dettagliate dimostrano come la scienza del clima sia diventata accurata. Spero che si riesca a localizzare presto la fonte e si riesca a metterla in condizioni di non nuocere'.

Scoperta una molecola contro il raffreddore : È stata individuata la prima molecola in grado di debellare il raffreddore. Si tratta di una nuova Scoperta che rappresenta un traguardo importante in ambito virologico, dato che non esiste al momento nessun'arma in grado di sconfiggere definitivamente tale virus. La ricerca nasce dalla collaborazione tra il biochimico italiano Roberto Solari insieme al chimico Edward Tale che hanno trovato la molecola contro il raffreddore lavorando ...

Una Scoperta di ricercatori Unimore consentirà di diagnosticare precocemente e in maniera non invasiva i tumori alla prostata : Umberto Muscatello, che in questi 20 anni di mia permanenza in Unimore è stato un mentore, una guida ed un maestro di scienza e di vita". Giovanni Ponti, coordinatore della ricerca, lavora presso ...

Scoperta la causa dell’ovaio policistico - rende infertile una donna su 5 : La sindrome dell’ovaio policistico colpisce fino a una donna su 5 in tutto il mondo, tre quarti delle quali hanno poi molte difficoltà a rimanere incinte: è infatti la causa più comune di infertilità femminile, e, secondo uno studio condotto da un team di scienziati guidato da Paolo Giacobini dell’Istituto nazionale francese di Salute e ricerca medica, è provocata da uno squilibrio ormonale che inizia a manifestarsi anche prima della ...