Scontro Riccardi-Pd sui dati della sanità del Friuli Venezia Giulia

(Di domenica 10 giugno 2018) Il vicepresidente: 'Regione in coda alle classifiche nazionali'. Spitaleri: 'Non è vero'. La Scuola Sant'Anna: 67 indicatori ok su 98