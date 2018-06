Scienza | tanti eventi e attività nel percorso contiunto tra la Scuola Normale Superiore

meteoweb.eu

: Avrei tanti commenti, ma sono un uomo di scienza e la politica non la “capisco”... - FeliceMarcoccia : Avrei tanti commenti, ma sono un uomo di scienza e la politica non la “capisco”... - foggylady : RT @intolleran: @foggylady digitale terrestre oggi ha talmente tanti canali che ce n'è per tutti gusti tanto che ho dismesso la parabola. A… - intolleran : @foggylady digitale terrestre oggi ha talmente tanti canali che ce n'è per tutti gusti tanto che ho dismesso la par… -

(Di domenica 10 giugno 2018) Inizia ilcongiunto tradi Pisa e Comune di Follonica con i primi due, un convegno e un corso di orientamento universitario, che richiameranno scienziati e studenti da tutta Italia e dal mondo. Entrambe le iniziative sono organizzate nella Fonderia Ilva n.1, in cui lapuò usufruire per 5 anni di appositi spazi, grazie alla partnership avviata lo scorso anno con l’amministrazione comunale. Saranno giornate all’insegna della scoperta e sono state presentate quest’oggi dal direttore della, Vincenzo Barone e dal Sindaco di Follonica, Andrea Benini, nella sede del Comune di Follonica. Da mercoledì 13 a sabato 16 giugno sono attesi circa 50 tra astrofisici e chimici per un workshop internazionale di astrochimica, ”II Italian Workshop on Astrochemistry – Chemical evolution in our Galaxy. Spectroscopy, ...