San Giuseppe Vesuviano apre col botto | corsa ai seggi fin dalla mattina

Cosa penSano gli italiani del nuovo governo e del discorso di Giuseppe Conte in Parlamento : Demopolis ha realizzato un sondaggio chiedendo agli italiani Cosa pensano del governo che si è appena insediato e del discorso programmatico tenuto dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte in Parlamento. Valutazione positiva per il 46% degli intervistati, mentre un quarto del campione preferisce non esprimersi e dare più tempo all'esecutivo prima di giudicare.Continua a leggere

Giuseppe Conte come AlesSandro Di Battista - il premier in tour nell'Italia dei 'vessati' : Giuseppe Conte da vero grillino sta già preparando un tour estivo. Pare infatti che il neo presidente del Consiglio - proprio come aveva fatto Alessandro Di Battista l'anno scorso che aveva girato per ...

AlesSandra Mussolini sfida Silvio Berlusconi : 'Perché Forza Italia deve votare la fiducia al governo di Giuseppe Conte' : Un appello piuttosto clamoroso, quello rivolto da Alessandra Mussolini a Silvio Berlusconi . Su Il Giornale d'Italia , infatti, la Duciona permette: 'Presidente Berlusconi, rubo solo qualche minuto al ...

Lavori alla palestra della scuola San Giuseppe ad Ispica : Soddisfatto il sindaco Muraglie che mantiene così le promesse fatte ai genitori degli alunni del plesso San Giuseppe

Silvio Berlusconi - clamoroso retroscena sull'incontro con Giuseppe Conte. Prima frase : 'Anche disSanguato' : Qual è stata la Prima cosa detta da Silvio Berlusconi a Giuseppe Conte ? Il retroscena, gustoso, è del Messaggero : 'Ma lo sa che per venire da lei mi sono ferito? Ho sbattuto con il naso sulla porta ...

Valentina - chi è l'ex moglie di Giuseppe Conte/ Mistero sul cognome : figlia di un funzionario Santa Cecilia? : Valentina, chi è l'ex moglie del premier Giuseppe Conte: Mistero sul cognome, forse figlia di un funzionario del Santa Cecilia. Ultime notizie.

Omicidio di Porto Sant’Elpidio : scarcerato Giuseppe Valentini - l’uomo che ha ucciso la moglie : Giuseppe Valentini, l'uomo di 78 anni che due giorni fa ha ucciso a colpi di fucile la moglie Silvana Marchionni a Porto Sant'Elpidio, in provincia di Fermo, è stato scarcerato dal momento che non sussiste alcun pericolo di fuga né di reiterazione del reato.Continua a leggere

Giuseppe Conte/ Il prescelto di M5s e Lega : "Un italiano senza Santi in Paradiso" : Giuseppe Conte, il candidato premier del governo Lega-M5s: ultime notizie, il giurista nella bufera per il curriculum 'taroccato', l'attacco dell'opposizione(Pubblicato il Tue, 22 May 2018 17:14:00 GMT)

FT : Giuseppe Conte - un principiante della politica. Cottarelli : proposte M5S-Lega fattibili eliminando Sanità pubblica : Per il Financial Times il M5S e la Lega hanno proposto come premier un principiante della politica. Il titolo lo dice chiaro e tondo: "Political novice Giuseppe Conte proposed as Italy's Pm".La scelta dei due partiti su Giuseppe Conte desta curiosità mista a stupore in tutto il mondo, soprattutto se si considerano le volte in cui il M5S e la Lega si erano scagliati contro i governi tecnici, invocando governi che fossero prima di tutto politici, ...

Porto Sant’Elpidio. Giuseppe Valentini ha ucciso la moglie Silvana Marchionni : Femminicidio nelle Marche. Giuseppe Valentini di 77 anni ha sparato tre fucilate alla moglie. La vittima è Silvana Marchionni di 75

Ritrovata la felpa di Giuseppe SanSanelli. La morte del giovane rimane un giallo

Festa eterna a Ragusa per San Giuseppe Artigiano : San Giuseppe Artigiano, numerosi i fedeli presenti alla processione di ieri lungo le vie di Ragusa sud.

[Il commento] Per Papa Francesco il miglior giornalista è San Giuseppe. "I poveri devono dettare la vostra agenda" : Alla vigilia delle grandi manovre per rinnovare la presenza della stampa cattolica in Italia Papa Francesco ha scelto la ricorrenza dei 50 anni di fondazione del quotidiano "Avvenire" per dire la sua ...