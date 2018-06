Salvini sull' Aquarius | Sbarchino a Malta | La Valletta | Non è

Nave con 630 migranti - scontro sull’approdo. Malta : non ci compete. Salvini : chiudiamo i porti | : Lettera del ministro dell’Interno alle autorità maltesi: «Il porto più sicuro è il vostro». Tre motovedette da Lampedusa. In 48 ore dalla Libia oltre 1000 migranti

Nave con 630 migranti - scontro sull’approdo. Malta : non ci compete. Salvini : “Chiudiamo i porti” : Il Viminale non autorizzerà l’attracco in un porto italiano della Nave Aquarius, che si trova a 43 miglia dalle coste maltesi con a bordo 629 migranti salvati nella notte. Il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, ha scritto una lettera urgente chiedendo alle autorità della Valletta di autorizzare lo sbarco dei profughi, tra cui 123 minori non ...

Migranti - Salvini : “Sbarchi? Malta non può dire sempre no”. E sulle Ong : “C’è disegno per fare taxi verso l’Italia” : “Il buon Dio ha messo Malta più vicina della Sicilia e non può sempre rispondere di no a qualsiasi richiesta di intervento” per l’attracco di navi che salvano Migranti nel Mediterraneo. Lo ha detto il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, in una conferenza stampa in prefettura, a Como, dove ha incontrato due autisti di autobus che hanno subito un’aggressione per la quale sono stati arrestati quattro cittadini stranieri. “Non ...

Nunzia De Girolamo : 'Per la flat tax servono molti soldi - Matteo Salvini punterà prima sulla sicurezza' : 'Non mi spaventano la parole condono fiscale, pace fiscale , rottamazione. Chi non paga è perché non ce la fa, non è nelle condizioni di farlo. Quindi la flat tax sarebbe una cosa buona e giusta' . ...

Minniti avverte Salvini : "Allearsi con Orban sull’immigrazione significa diventare l'hot spot dell'Europa" : Roma. Lo scriveva ieri Claudio Cerasa su queste colonne: "l’illusione coccolata da Matteo Salvini di risolvere i residui problemi legati alla gestione dei migranti triangolando con gli stati più euroscettici del continente e scommettendo sul sostanziale isolazionismo dell’Italia nasce da un equivoco

Salvini : "Veto italiano sulle sanzioni alla Russia". Il debutto internazionale del governo inizia col botto : "Riguardo a un possibile veto sulle sanzioni alla Russia dobbiamo ragionarci. In Europa almeno a parole qualcosa sta cambiando. Siamo una squadra. Lasciateci partire, ma sulle sanzioni abbiamo le idee chiare", dice Matteo Salvini a sera, al ricevimento all'ambasciata russa a Roma. Per decisione del leader leghista, il debutto del nuovo governo sulla scena internazionale - tra il vertice Nato di oggi a Bruxelles e il G7 domani in Canada - inizia ...

Leva - Salvini : “Favorevole alla reintroduzione”. E sull’immigrazione : “Aggressione in corso. La Nato ci difenda” : “Se manterremo il servizio civile? Io sono personalmente favorevole alla reintroduzione del servizio militare, non solo al mantenimento del servizio civile”. Così il vicepremier e ministero dell’Interno Matteo Salvini, arrivando a Palazzo Chigi per il Cdm. “Questa è una posizione personale che non c’è nel contratto e non impegna il governo”, precisa il segretario della Lega. “Domani andrò a Como a portare ...

Governo - Salvini : Nessuna bacchetta magica. Sulla sicurezza - ci sarà da cambiare : Teleborsa, - Ha preso il via il Primo Consiglio dei Ministri del Governo Conte . In assenza del Presiedente del Consiglio la seduta è presieduta dal vicepremier Matteo Salvini che, arrivando a Palazzo ...