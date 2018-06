Salvini | Porti italiani chiusi agli sbarchi dei migranti

Migranti - svolta di Salvini : porti italiani chiusi : porti italiani chiusi agli sbarchi dei Migranti. E' la svolta che sta peparando Matteo Salvini. Una nave battente bandiera di Gibilterra con 600 persone a bordo proveniente dal Nord Africa...

Conte : “Ho ottimi rapporti con Di Maio e Salvini - ma sono io che indirizzo la politica” : Alla conclusione dei lavori del G7 il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha risposto alle domande dei giornalisti in conferenza stampa. Il premier ha affrontato diverse questioni, dai dazi ai migranti, e ha dato una risposta a chi lo accusa di scarsa autonomia. Trump in un tweet ha scritto che è “davvero un bravo ragazzo”.Continua a leggere

Matteo Salvini - il consiglio di Verdini sui migranti : 'L'unica soluzione sono respingimenti e chiusura dei porti' : C'è il ruolo fondamentale dell' immigrazione , per lo più incontrollata, secondo Denis Verdini , se oggi l'Italia si trova ad avere un governo che è il combinato disposto di due forze populiste . Un ...

Roberto Fico fa l’anti-Salvini : “Gli attacchi alle Ong? Stato le supporti. La sofferenza di migranti e deboli è la mia sofferenza” : Gli attacchi di Salvini alle Ong? A distanziarsi dalle parole del neo ministro dell’Interno e segretario della Lega, è il presidente della Camera Roberto Fico, pur sottolineando il suo ruolo terzo e istituzionale. “Sono la terza carica dello Stato, non entro in queste cose. Ma chi fa solidarietà deve avere il supporto dello Stato. E la sofferenza di migranti e ultimi è la mia sofferenza”, ha affermato, parlando al termine di un ...

Salvini : Con Russia servono buoni rapporti commerciali : Salvini: né filorusso né filoamericano Roma -Di seguito le parole rilascviate a Radio Anch’io su Radio1, da Matteo Salvini, ministro dell’Interno. “Non sono filorusso né filoamericano. Però con Russia servono buoni rapporti commerciali. Per il resto restiamo nelle nostre alleanze”. L'articolo Salvini: Con Russia servono buoni rapporti commerciali proviene da RomaDailyNews.

Migranti - ecco il piano di Salvini : tagli all'accoglienza e porti chiusi alle Ong : «Il problema non è soltanto bloccare le partenze dalla Libia, ma fermare i Migranti ancor prima che arrivino a Tripoli». Matteo Salvini ripete come un mantra ai suoi collaboratori...

Rapporti Putin-Salvini - scoppia il caso Soros : Guglielmo Picchi, deputato della Lega, consigliere di politica estera di Matteo Salvini , risponde così alle "preoccupazioni" del finanziere George Soros per l'alleanza tra il presidente russo e il ...

'Migranti - stretta sulle Ong nei porti'. Ma Salvini non farà strappi : Non ha rinunciato alla spilletta leghista di Alberto da Giussano, ma ha appuntato sotto il simbolo della Lega, la coccarda tricolore indossata da tutte le autorità presenti alla parata del 2 giugno. ...

