Salvini | ora Grasso evoca il fascismo | Olio di ricino

Salvini e Di Maio rompono il silenzio elettorale - Pd e Leu all'attacco : Da sinistra coro di fischi, "irrispettosi dei cittadini". Ma la legge lo consente e tre anni fa la Pd Moretti fece lo stesso

DIRETTA / Elezioni amministrative 2018 - Martina attacca Salvini : 'Se ne frega delle regole elettorali' | Previsioni voto - affluenza LIVE - ... : Elezioni Comunali 2018: Lega avanti nei sondaggi, arretra il M5S, tiene il PD mentre FI trema 10 giugno 2018 DIRETTA / Governo: Giorgetti premier e Cottarelli Ministro dell'economia? - Al voto a ...

Migranti - Gino Strada : “Salvini? Non avrei pensato di vedere ancora ministri razzisti in Italia. Abbrutimento sociale” : “La politica del precedente ministro dell’Interno era un atto di guerra contro i Migranti che ha prodotto dei morti. E Salvini vuole portarla avanti. Ora che ho più di settant’anni non avrei mai pensato di vedere ancora dei ministri razzisti o sbirri nel mio Paese”. Così Gino Strada, fondatore di Emergency, ha definito l’ex numero uno del Viminale Marco Minniti e il suo successore Matteo Salvini durante ...

Comunali - Martina attacca Salvini 'Il ministro dell Interno fa spot elettorali' : ROMA - 'E' grave che a seggi aperti per le elezioni Comunali proprio il ministro dell'Interno si lanci nell'ennesimo spot elettorale per il suo partito. In nessun paese moderno ciò sarebbe consentito'.

Reggio e Pozzallo - primi sbarchi dell'era Salvini : 'ora recuperare anni di buonismi' : Quasi 500 sbarchi sulle nostre coste nelle ultime ore. Dopo lo scontro con Malta sulla questione migranti , oggi Salvini attacca il suo predecessore : 'siamo al Viminale per recuperare 7 anni di ...

Salvini : "Minniti ora mi attacca? Penso solo alla sicurezza" : Matteo Salvini risponde per le rime all'ex ministro degli Interni, Marco Minniti . L'ex ministro del governo Gentiloni ha infatti attaccato il leader del Carroccio definendolo in una intervista 'poco ...

Orban benedice Salvini e Austria : "In Ue ora ci sono uomini duri" : L'asse sembra ormai assodato. Matteo Salvini e Viktor Orban , da quando il leghista è diventato ministro dell'Interno, si mandano segnali di apprezzamento reciproco . Un'alleanza che potrebbe portare ...

Liliana Segre : “Salvini? Fa il suo mestiere. Ma l’indifferenza per migranti e minoranze nomadi è la stessa di 80 anni fa” : “La storia, per quanto sappiamo che si ripeta, in realtà non si ripete mai esattamente. Ogni situazione è diversa. I grandi silenzi, il grande disinteresse, la grande indifferenza, quello si ripete. Sono le persone e i fatti ad essere diversi. Ma rivedo l’osceno sospetto di chi fino ad adesso non ha osato e adesso osa”. A parlare è la senatrice a vita Liliana Segre che ieri per la prima volta ha preso la parola al Senato per la sua ...

Caporalato : Fai - Flai e Uila chiedono incontro urgente a Centinaio e Salvini : Roma, 6 giu. – (AdnKronos) – Le organizzazioni sindacali Fai Cisl, Flai Cgil e Uila Uil hanno chiesto al ministro dell’Interno Matteo Salvini e al ministro dell’Agricoltura Gian Marco Centinaio un incontro urgente per affrontare le problematiche del Caporalato e dello sfruttamento dei lavoratori agricoli. Lo rendono noto in un comunicato unitario le organizzazioni di categoria.“Anche a seguito dei gravi fatti ...

Governo : Salvini - delega tlc a Lega? Non ne abbiamo ancora parlato : Roma, 6 giu. (AdnKronos) – “Non siamo assolutamente ancora entrati nel merito dei sottosegretari e dei presidenti di commissione”. Lo dice Matteo Salvini, ai microfoni di Radio Anch’io, risponde a chi gli chiede se a Lega chiederà la delega sulle Telecomunicazioni. L'articolo Governo: Salvini, delega tlc a Lega? Non ne abbiamo ancora parlato sembra essere il primo su SPORTFAIR.

Minniti : "Ho chiamato Salvini ?ma aspetto ancora risposta" : Nessun passaggio di consegne tra il ministro dell'Interno uscente, Marco Minniti, e il neo titolare del Viminale Matteo Salvini. "Ho chiamato Salvini per congratularmi attraverso la Batteria del Viminale - ha detto Minniti a Ottoemezzo - ma non ho avuto ancora risposta. Ma aspetto paziente, perché io sono paziente...", ha detto l'esponente Pd. Che poi entra nel dettaglio: "Tra me e Salvini non c'è ancora stato un passaggio di consegne. ...