Salvini - l'ira della Boldrini : 'Chiude i porti - le strade e poi ci chiuderà in casa. E isolerà l'Italia' : Un duro attacco a Matteo Salvini , che chiude i porti italiani, giunge da Laura Boldrini su Twitter: 'Salvini chiude i porti. Poi chiuderà le strade. Poi ci chiuderà in casa. Dopodichè, quando non ...

Il corteo antirazzista avverte Salvini : "La pacchia è finita" : Lungo le vie del centro di Milano la manifestazione antirazzista per Soumaila Sacko, il maliano di 29 anni ucciso il 2 giugno in provincia di Vibo Valentia. Sono circa un migliaio i presenti al corteo.

Luigi Di Maio e Matteo Salvini - Franco Bechis : 'Perché sono costretti a girare sempre insieme' : L'effetto è quello delle coppie celebri dei film comici: Stanlio e Olio, Gianni e Pinotto, Totò e Peppino... e ora appunto Luigi Di Maio e Matteo Salvini. Per essere che fino a qualche mese fa i due ...

Vienna chiude sette moschee : plauso di Salvini - ira della Turchia : Misure "anti-islamiche" e "razziste". Così il portavoce della presidenza turca, Ibrahim Kalin, ha definito la decisione del governo austriaco di chiudere sette moschee ed espellere...

Alessandra Ghisleri a L'aria che tira : 'Matteo Salvini vola nei sondaggi - ma deve fare molta attenzione' : Un'analisi interessante e ambivalente, quella della sondaggista di Euromedia Research, Alessandra Ghisleri , a L'aria che tira di Myrta Merlino . Si parla di M5s e Lega e dei due leader, Luigi Di Maio ...

Salvini sull'immigrazione e i brogli delle elezioni irachene. Le notizie del giorno in breve : DALL'ITALIA “I centri per il rimpatrio saranno chiusi”, ha detto il ministro dell’Interno, Matteo Salvini: “La gente non vuole avere posti dove uno esce alle 8 di mattina, rientra alle 10 di sera e durante il giorno non si sa cosa fa e fa casino”. “Matteo Salvini non ha mai detto che ‘è giusto

PISA - PUGNO DELL’AMBULANTE AL CARABINIERE/ Video diventa virale - Salvini : “Tolleranza zero” : PISA, PUGNO DELL’AMBULANTE al CARABINIERE, Video, il militare incassa e non reagisce: il filmato è virale. Reazione composta dall'uomo dell'arma, che incassa il colpo e poi se ne va(Pubblicato il Wed, 06 Jun 2018 13:44:00 GMT)

Soros : molto preoccupato per influenza Russia su nuovo governo italiano. Salvini : mai ricevuto lira - euro o rublo : Così il finanziere George Soros, che ha partecipato all'ultima giornata del festival dell'Economia di Trento.

Soros : 'Preoccupato dalla vicinanza del governo con Russia'. Ira Salvini : George Soros è stato ospite del Festival dell'Economia di Trento. Pronta la replica del ministro dell'Interno e leader della Lega Matteo Salvini: "Non ho mai ricevuto una lira, un euro o un rublo ...

Soros : governo troppo vicino a Putin Ira di Salvini : mai preso un rublo : Lo ha detto il finanziere George Soros ospite del Festival dell'Economia di Trento, sottolineando anche che 'dare uno stimolo fiscale negli Usa in un periodo di quasi piena occupazione apre al ...

Jacopo Fo si converte a Salvini Sindrome da carro del vincitore Tra i "miracolati" Strada e Scalfari : Da che mondo è mondo è uso che sul carro dei vincitori ci sia affannosa corsa a trovare anche uno strapuntino: frutto fastidioso dell’umana debolezza. Ma quando, in questo arrembaggio si scorgono soggetti che nulla hanno a vedere con i vincitori Segui su affaritaliani.it

Giorgia Meloni avverte Matteo Salvini : 'Se deve rinunciare a tutto per il M5s soffrirà molto' : Ha provato a convincerla in tutti i modi Matteo Salvini e quando Giorgia Meloni si è convinta a entrare nel governo giallo-verde, Luigi Di Maio ha messo il veto e rimesso la leader di Fratelli d'...

Governo - Toninelli (M5s) : “Cambio di ministero per Savona è ultima possibilità. Se Salvini dirà no - si assumerà responsabilità” : “Il cambio di ministero da noi proposto per Paolo Savona è l’ultima possibilità. Se Salvini dirà no, si assumerà responsabilità”. Queste le parole del capogruppo M5s al Senato, Danilo Toninelli, prima della riunione congiunta dei gruppi M5s. Tutto mentre poco prima Salvini aveva prima rivendicato da Sestri Levante: ““Spero nel Governo, ma stessa squadra”, per poi lasciare ancora aperto uno spiraglio: “Ultimi sviluppi? Ci ...

