Salvini chiude i porti | «La nave Aquarius attracchi a La Valletta» Conte | Malta non

Aquarius - l'Italia accusa Malta che non presta soccorsi ai migranti. Conte : «Siamo soli». Inviati medici. Salvini chiude i porti : La nave Aquarius con a bordo 629 migranti soccorsi nelle ultime ore deve approdare a Malta perché è quello il «porto sicuro» più vicino al luogo dove si trova...

Salvini - l'ira della Boldrini : 'Chiude i porti - le strade e poi ci chiuderà in casa. E isolerà l'Italia' : Un duro attacco a Matteo Salvini , che chiude i porti italiani, giunge da Laura Boldrini su Twitter: 'Salvini chiude i porti. Poi chiuderà le strade. Poi ci chiuderà in casa. Dopodichè, quando non ...

Migranti - la Boldrini già s'indigna : 'Salvini ci chiuderà in casa' : La sinistra non riesce a digerire la decisione di Matteo Salvini di chiudere i porti italiani agli sbarchi dei Migranti. Il braccio di ferro tra Malta e il Belpaese sulla riva dove far attraccare la Aquarius di Sos Mediterranée carica di oltre 600 immigrati, infatti, ha già scatenato l'ira del Pd che ha accusato il ministro dell'Interno di "ledere i diritti degli immigrati".E non poteva mancare, ovviamente, la reazione di Laura Boldrini, che da ...

