Salvini chiude i porti italiani | ' la nave Aquarius non può attraccare'

Salvini chiude i porti italiani. 'L'Aquarius attracchi a Malta' : Il ministro dell'Interno ha chiesto di far approdare la nave di Sos Mediterrané con 629 migranti a bordo a La Valleta, essendo quello il 'porto più sicuro' - E' braccio di ferro tra Italia e Malta. La ...

Migranti - braccio di ferro con Malta. Salvini chiude i porti italiani : «La nave Aquarius attracchi a La Valletta» : Svolta del ministro dell’Interno che con una lettera urgente alle autorità maltesi chiede di accogliere la nave Aquarius con 629 persone a bordo (tra cui 123 minorenni non accompagnati, 11 bambini e 7 donne incinte). La replica: non siamo competenti sul caso....

Salvini chiude i porti italiani alla nave della ong : «Approdi a Malta» : Svolta del ministro dell’Interno che con una lettera urgente chiede a Malta di accogliere la nave Aquarius con 629 persone a bordo: «La Valletta porto più sicuro». L’imbarcazione della ong Sos Mediterranée non è stata autorizzata ad approdare in Italia....

Nave Aquarius nel Mediterraneo con 630 migranti a bordo - Salvini : “A Malta o l’Italia chiuderà i porti ” : Il Viminale non autorizzerà l’attracco in un porto italiano della Nave Aquarius, che si trova a 43 miglia dalle coste maltesi con a bordo 629 migranti salvati nella notte. Il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, ha scritto una lettera urgente, ancora senza risposta, chiedendo alle autorità della Valletta di autorizzare lo sbarco dei profughi, ...

La Nave Aquarius nel Mediterraneo Salvini : «A Malta o chiuderemo i porti» : Lettera del ministro dell’Interno alle autorità maltesi: «Il porto più sicuro è il vostro». Tre motovedette da Lampedusa. In 48 ore dalla Libia oltre 1000 migranti

Nave Aquarius in attesa nel Mediterraneo con 630 a bordo - Salvini : “A Malta o l’Italia chiuderà i porti ” : Una lettera urgente alle autorità maltesi è stata scritta dal ministro dell’Interno, Matteo Salvini, chiedendo di far approdare alla Valletta la Nave Aquarius con 629 migranti a bordo soccorsi nella notte, tra cui 123 minori non accompagnati, 11 bambini e 7 donne incinte, essendo quello il «porto più sicuro». L’Aquarius, unica ong al momento presen...

L’Austria chiude 7 moschee - via gli imam. Salvini : «Allontanare i pericolosi» : I capi religiosi dell’associazione Atib sono accusati di finanziamenti illeciti dall’estero e di violazione della legge austriaca sull’islam. La Turchia attacca: «Misura razzista»

Vienna chiude sette moschee : plauso di Salvini - ira della Turchia : Misure "anti-islamiche" e "razziste". Così il portavoce della presidenza turca, Ibrahim Kalin, ha definito la decisione del governo austriaco di chiudere sette moschee ed espellere...

AUSTRIA CHIUDE 7 MOSCHEE : Salvini “NO ESTREMISMO ISLAM”/ Espulsi imam - Turchia vs Vienna : “Kurz razzista” : AUSTRIA CHIUDE 7 MOSCHEE e espelle imam vicini a Turchia: pugno duro di Vienna contro predicatori dell'Atib, il cancelliere Kurz sottolinea che "non c'è spazio per radicalizzazioni"(Pubblicato il Fri, 08 Jun 2018 12:48:00 GMT)

Governo - Salvini vola a Roma Incontro con Di Maio per chiudere Rumor : smentito il nome di Ciocca : Matteo Salvini ha annullato il lungo programma di comizi in agenda oggi in Lombardia, in vista delle amministrative del 10 giugno. Il segretario leghista, che difficilmente cancella appuntamenti elettorali, e' atteso a Roma dove Segui su affaritaliani.it

Governo - Salvini vola a Roma Incontro con Di Maio per chiudere Savona alle Politiche Europee : Matteo Salvini ha annullato il lungo programma di comizi in agenda oggi in Lombardia, in vista delle amministrative del 10 giugno. Il segretario leghista, che difficilmente cancella appuntamenti elettorali, e' atteso a Roma dove Segui su affaritaliani.it

Salvini annulla tutto e torna a Roma : al lavoro con Di Maio per chiudere : Resta, invece, ancora da sciogliere il nodo dell'Economia. Ieri circolava il nome dell'ex direttore generale della Banca d'Italia, Pierluigi Ciocca . Ma rimane in pista anche Giorgetti, anche se ...

Salvini salta comizio e vola a Roma. Previsto nuovo incontro con Di Maio : al lavoro per chiudere : Colle valuta con grande attenzione proposta Di Maio La proposta di Luigi Di Maio di spostare Paolo Savona in un ministero diverso dall'Economia è valutata da Mattarella "con grande attenzione". E' ...

Governo - Salvini vola a Roma Incontro con Di Maio per chiudere Ciocca Economia - Savona Esteri : Matteo Salvini ha annullato il lungo programma di comizi in agenda oggi in Lombardia, in vista delle amministrative del 10 giugno. Il segretario leghista, che difficilmente cancella appuntamenti elettorali, e' atteso a Roma dove Segui su affaritaliani.it