Salute | la Banca del Cuore arriva ad Assisi per sensibilizzare la popolazione alla

(Di domenica 10 giugno 2018) Riparte il Progetto Nazionale di Prevenzione Cardiovascolare, “Truck Tourdel2018”, promosso dFondazione per il Tuo– HCF Onlus dell’Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri, con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile, di Rai – Responsabilità Sociale e di Federsanità-ANCI. Da lunedì 11 a mercoledì 13 giugno dalle ore 9 alle ore 19 un Jumbo Truck appositamente allestito si fermerà per tre giorni a Piazza Santa Maria degli Angeli per offrire a tutti i cittadini la possibilità di sottoporsi ad uno screening cardiologico gratuito. Nello specifico, durante le giornate di manifestazione saranno offerti gratuitamente: screening di prevenzione cardiovascolare comprensivo di esame elettrocardiografico e screening aritmico; una stampa dell’elettrocardiogramma con tutti i valori ...