Ryan Murphy ammette che le ultime stagioni di Glee sono state condizionate dai fan | ‘Ho

Billie Lourd in American Horror Story 8 : la sorella “psicopatica” torna alla corte di Ryan Murphy : La notte ha regalato una novità al pubblico della serie antologica per eccellenza di Ryan Murphy: Billie Lourd in American Horror Story 8 avrà il suo posticino d'onore. La sorella "psicopatica" della scorsa stagione si prepara a tornare sul set per le riprese del nuovo capitolo della serie FX al via proprio tra poco meno di un mese. Mancano ormai pochi giorni all'inizio della produzione di American Horror Story 8 e ancora sappiamo molto poco ...

Consent - Ryan Murphy al lavoro su una serie ispirata a Weinstein : (foto: Getty) Non è decisamente un caso se Ryan Murphy è definito l’autore più prolifico della televisione americana. Non pago delle sue serie antologiche come American Horror Story e American Crime Story, e nemmeno del suo recente accordo milionario con Netflix, lo showrunner è sempre alla ricerca di nuovi progetti. Presto vedremo su Fx la sua nuova serie tv dedicata al mondo del vogueing, Pose, ma lui è già al lavoro su una nuova ...

Pose : ecco il primo trailer della serie transgender di Ryan Murphy! : FX ha finalmente diffuso il primo trailer, che ha più la forma di una vera e propria preview del mondo che andremo a indagare, la serie sarà infatti un dance musical ambientato negli anni '80. Nel ...

Pose - il trailer della serie lgbt di Ryan Murphy : Let the ball begin. Pose, @FXNetworks' new original series, premieres Sunday, June 3rd. #PoseFX pic.twitter.com/a5RTs1OqRD — PoseFX (@PoseOnFX) April 12, 2018 Quando si parla di Pose, il nuovo progetto seriale creato e diretto dal genio creativo e iperattivo di Ryan Murphy (appena reduce da L’assassinio di Gianni Versace), negli ultimi mesi molti concordano nel dire che sia una serie tv destinata a fare la storia. Non solo ...