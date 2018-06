Rugby – L’Italia si trasferisce a Kobe per il secondo test match contro il Giappone

Rugby – Nations Cup : la formazione dell’Italia Emergenti per le Fiji Warriors : L’Italia Emergenti affronta le Fiji Warriors alla Nations Cup: il XV azzurro Pasquale Presutti, responsabile tecnico della Nazionale Italiana Emergenti, ha ufficializzato la formazione che domani alle 12.30 locali (17.30 in Italia), affronterà le Fiji Warriors all”Estadio Parque Artigas” di Las Piedras nel terzo ed ultimo match della Nations Cup 2018, partita che sarà trasmessa in diretta su worldRugby.org. “Abbiamo analizzato le partite ...

Rugby – Tour estivo - a Oita il Giappone supera l’Italia 34-17 : L’Italia del Rugby ad Oita per il Tour estivo incassa una clamorosa sconfitta, è l’ottava di fila per la Nazionale azzurra Un uno-due micidiale della linea arretrata Giapponese tra il ventesimo e il ventiseiesimo della ripresa, con Lemeki prima e Matsushima poi a battere la linea arretrata italiana, il Giappone si impone per 34-17 sugli Azzurri al Bank Dome di Oita nel primo dei due test-match del Tour estivo. Per l’Italia è l’ottava ...

Rugby - Test Match giugno 2018 : l’Italia lancia la sfida al Giappone : Tempo di secondo Test Match di giugno 2018 nella tournée asiatica per quanto riguarda la nazionale italiana di Rugby. Domani, in quel di Oita, al Bank Dome Stadium (ore 7.45 italiane, diretta su DMAX), gli azzurri affronteranno nella prima partita ufficiale, dopo la vittoria arrivata nel Match no caps con la selezione dello Yamaha Jubilo, i padroni di casa del Giappone. sfida davvero importante per quanto riguarda il ranking mondiale, ma ...

Rugby – Mondiale Under 20 - l’Italia stende l’Argentina e stacca il pass per i quarti di finale : Grande vittoria degli azzurri che, battendo l’Argentina, si guadagnano il pass per i quarti di finale del Mondiale Under 20 Una grande Italia U20 batte 30-26 l’Argentina nel terzo ed ultimo incontro della Pool B al Mondiale di categoria. Gli Azzurrini con la vittoria conquistano il secondo posto nel girone e, in attesa di conoscere il nome del prossimo avversario, si confermano tra le migliori otto squadre al mondo a livello ...

Rugby – World U20 Championship - il XV dell’Italia per l’Argentina : L’U20 azzurra affronterà l’Argentina nel match valido per World Rugby U20 Championship Fabio Roselli, responsabile tecnico della Nazionale Italiana Under 20, ha ufficializzato la formazione che domani alle 18.30 affronterà i pari età dell’Argentina allo “Stade de la Mediterranee” di “Beziers” nel terzo ed ultimo incontro della Pool B al World Rugby U20 Championship. In quello che sarà un vero e proprio spareggio per il secondo posto ...

Rugby – Nations Cup - a Montevideo l’Uruguay batte 23-19 l’Italia emergenti : Nel secondo turno della Nations Cup, l’Italia emergenti sconfitta per 23-19 dall’Uruguay Nella seconda giornata della Nations Cup 2018 l’Uruguay supera 23-19 l’Italia emergenti a Montevideo. Sul campo del Carrasco Polo Club, appesantito dalle piogge dei giorni scorsi, un tiepido sole fa da cornice alla partita. Calcio d’avvio affidato al piede dell’apertura uruguaiana Silva. Dopo una fase iniziale di gioco al piede, l’Italia inizia a ...

Rugby - Test Match Novembre 2018 : il calendario delle partite dell’Italia. Date - programma e orari : Siamo a giugno, con la Tournée asiatica in corso, ma la FedeRugby guarda già avanti. Sono state ufficializzate infatti oggi le Date e le partite per quanto riguarda i Test Match di Novembre 2018. La notizia più importante è ovviamente quella che Italia-Nuova Zelanda, l’attesissima sfida agli All Blacks, si giocherà allo Stadio Olimpico di Roma. Altre sfide di lusso saranno quelle ad Irlanda (in terra statunitense), Georgia ed Australia. “I ...

Rugby - reso noto il calendario delle gare di novembre : quattro sfide esaltanti per l’Italia di O’Shea : Il prossimo mese di novembre l’ItalRugby giocherà quattro gare ricche di fascino, utili per prepararsi al meglio al 6 Nazioni alla Rugby World Cup Un novembre internazionale intenso e di altissimo livello, ideale per traghettare la Nazionale Italiana Rugby verso il 6 Nazioni e verso la Rugby World Cup giapponese dell’autunno 2019. Primo appuntamento della stagione 2018/19 contro l’Irlanda il 3 novembre, nella cornice inconsueta del Soldier ...

Rugby - l’Italia affronterà la Nuova Zelanda a Roma! Super sfida agli All Blacks : data - programma - orari e tv : L’Italia affronterà la Nuova Zelanda in un test match autunnale in programma il prossimo 24 novembre. La Super sfida contro gli All Blacks, la squadra più forte del Pianeta e icona indiscussa nel mondo del Rugby, si consumerà allo Stadio Olimpico di Roma come ha comunicato oggi Giovanni Malagò, Presidente del Coni. Il numero 1 dello sport italiano ha svelato l’ufficializzazione fattagli da Alfredo Gavazzi, Presidente della Fir. La ...

Rugby – National Cup - due cambi nella formazione dell’Italia emergenti contro l’Uruguay : Il XV dell’Italia emergenti rispetto all’incontro con l’Argentina subisce due cambi: ecco le novità della formazione azzurra Pasquale Presutti, responsabile tecnico della Nazionale Italiana emergenti, ha ufficializzato la formazione che domani alle 15 locali (20 in Italia) affronterà l’Uruguay al Carrasco Polo Club” di Montevideo nella seconda partita della Nations Cup 2018: diretta streaming su worldRugby.org. Due i cambi ...

Rugby - l’Italia si prepara al primo test match con il Giappone in programma il 9 giugno : Dopo la vittoria di ieri a Nagano contro Yamaha Jubilo, l’Italia si è spostata a Oita dove il 9 giugno affronteranno il Giappone nel primo test match La Nazionale Italiana Rugby saluta Sugadaira, dove gli Azzurri si sono allenati nella loro prima settimana Giapponese e dove torneranno tra poco piú di un anno, in vista del debutto nella Rugby World Cup. Dopo la vittoria di ieri a Nagano contro Yamaha Jubilo Ghiraldini e compagni hanno ...

Rugby – Nations Cup 2018 : l’Italia Emergenti lotta ma cede all’Argentina - finisce 19-8 per i sudamericani : L’Italia Emergenti non può nulla contro l’Argentina, i sudamericani si impongono con il punteggio di 19-8 Una buona Italia Emergenti cede all’Argentina XV nella prima giornata della Nations Cup 2018 a Montevideo. Nella capitale uruguaiana gli azzurri, guidati da Pasquale Presutti, affrontano gli avversari a viso aperto e combattono, cedendo nel finale 19-8 (4-0). Giornata fredda, ventosa e piovosa al Carrasco Polo Club, con un ...

Rugby – Nations Cup 2018 - ufficializzato il XV dell’Italia Emergenti che domani affronterà l’Argentina : Sono stati ufficializzati i XV dell’Italia Emergenti che domani affronteranno l’Argentina nella Nations Cup 2018 Pasquale Presutti, responsabile tecnico della Nazionale Italiana Emergenti, ha ufficializzato la squadra che domani alle 12.30 locali (17.30 in Italia) affronterà l’Argentina XV nel primo match valido per la Nations Cup 2018. Esordio subito duro per gli Azzurri che affronteranno gli argentini al “Carrasco Polo Club” di ...

Rugby – Tour estivo - oggi l’ultimo allenamento in altura per l’Italia : le sensazioni di Ghiraldini : oggi l’ultimo allenamento in altura per l’Italia del Rugby in vista del Tour estivo in Giappone: le sensazioni del tallonatore Ghiraldini, che domani guida gli azzurri contro Yamaha Jubilo a Nagano Ultimo allenamento in altura a Sugadaira per gli Azzurri che domani (ore 14 locali, le 7 in Italia), nella veste di Selezione “Italia XV”, scendono in campo all’U Stadium di Nagano nella prima partita del Tour estivo in Giappone. Di ...