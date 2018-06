Rugby | la prima volta non si scorda mai | Valsugana vince il titolo Italiano Under 18

Prima uscita vittoriosa per l'ItalRugby : Nella Prima uscita del tour estivo gli Azzurri di Conor O'Shea, in veste di Selezione 'Italia XV', supera il Club della Top League giapponese Yamaha Jubilo per 52-19 all'U Stadium di Nagano. Otto mete ...

Rugby – A Grenoble la prima amichevole della nuova stagione delle Zebre : La prima amichevole della stagione 2018/19 dello Zebre Rugby Club sarà a Grenoble il 17 agosto Dopo aver iniziato ufficialmente lunedì la preparazione alla stagione 2018/19 coi primi allenamenti alla Cittadella del Rugby di Parma, è stata definita la prima sfida amichevole che vedrà in campo lo Zebre Rugby Club durante la prossima estate. La prima uscita di Tommaso Castello e compagni sarà infatti venerdì 17 Agosto 2018 alle ore 19 a Grenoble ...

Feste del Rugby 2018 – Conclusa la prima giornata ad Ancona : Conclusa ad Ancona la prima giornata delle Feste del Rugby 2018: oltre 1500 giovani atleti protagonisti della cerimonia d’apertura Oltre 1500 giovani atleti sono stati i veri protagonisti della cerimonia di apertura delle Feste del Rugby 2018 ad Ancona, evento organizzato in totale sinergia tra FIR, Polfer e ANSF volto alla promozione della cultura e della sicurezza ferroviaria attraverso i valori del Rugby. prima dell’inaugurazione, ...

Rugby – Azzurri in raduno : la Nazionale italiana a Montichiari prima del Giappone : La Nazionale italiana di Rugby in raduno a Montichiari, venerdì si vola in Giappone Inizia a pochi passi dal Lago di Garda il tour estivo della Nazionale italiana Rugby che si raduna questa sera a Montichiari, in provincia di Brescia, in vista della partenza per il Giappone fissata per venerdì da Milano Malpensa. Tra domani mattina e giovedì sera i 31 Azzurri convocati dal CT Conor O’Shea si alleneranno presso gli impianti dei Rugby Calvisano ...