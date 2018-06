Rossella Brescia | a 44 anni il grande dolore privato | ' Io ci ho provato | ma' Roba da

Vuoi scommettere - Stefano De Martino sbaglia la presa e Rossella Brescia cade : il video : Clamoroso incidente per Stefano De Martino a Vuoi scommettere . Nel corso della puntata di giovedì 7 giugno, l'ex ballerino di Amici è stato ospite nel programma condotto da...

Stefano De Martino sbaglia la presa e Rossella Brescia cade : il video : Clamoroso incidente per Stefano De Martino a Vuoi Scommettere . Nel corso della puntata di giovedì 7 giugno, l'ex ballerino di Amici è stato ospite nel programma condotto da Michelle Hunziker e Aurora ...

Rossella Brescia e quel figlio mai arrivato : ‘Ho sofferto tanto’ : “Una donna può essere felice anche senza figli”. E’ questa la conclusione a cui è giunta – non senza dolore – Rossella Brescia . La ballerina e conduttrice radiofonica intervistata dal settimanale Grazia parla a cuore aperto della sua vita piena di soddisfazioni e gratificazioni cui è mancata la gioia della maternità. Rossella , dopo la separazione dal regista Roberto Cenci avvenuta nel 2004, è legata da oltre 10 anni ...

Il dramma di Rossella Brescia : "Ho sofferto tanto per quel figlio mai arrivato" : Rossella Brescia rivela al settimanale Grazia il suo dolore più grande, quello di non essere mai riuscita ad avere un figlio con il compagno Luciano Cannito . 'Io ci ho provato - spiega - ma non è ...