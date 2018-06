Rosaria | morta a 22 anni dopo l' intervento per dimagrire Il post di Emma su twitter

Rosaria Lobascio - morta a 22 anni dopo l'intervento per dimagrire. Il post di Emma Marrone su twitter : «Ciao Rosaria [?] Un bacio da parte mia e da tutta la #browncrew Sono senza parole.». Così su twitter Emma Marrone saluta Rosaria Lobascio , la ragazza di 22 anni morta nei...

Rosaria - morta a 22 anni dopo l'intervento per dimagrire. Il dolore dell'amica su Fb : «Eri bella così...» : Dramma in Campania. Una studentessa di 22 anni, Rosaria Lobascio di Sala Consilina, è morta la scorsa notte dopo aver accusato un malore. Erika muore a 23 anni durante un intervento per...