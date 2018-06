Ronaldo ricorda il suo infortunio shock | “non riesco a guardarlo | mi dissero che era

sportfair

(Di domenica 10 giugno 2018)ha raccontato i momenti pessimi passati con la maglia dell’inter durante l’che lo ha costretto ad un lungo stop, il Fenomeno, ha avuto una carriera fantastica, ricca di vittorie nonostante i tanti infortuni che gli sono occorsi durante il suo trascorso calcistico. Il brasiliano, parlando tra le colonne di Four Four Two, ha raccontato il ricordo del più grave dei suoi infortuni, quello con la maglia dell’Inter durante un incontro con la Lazio: “Anche adesso, a 18 anni di distanza, nona guardare quella scena avvenuta durante la Coppa Italia contro la Lazio. Ogni volta che so che sta per essere mostrata in televisione, mi assicuro di distogliere lo sguardo. Quando vedo quelle immagini, è come se il dolore mi stesse attraversando di nuovo. Stranamente, quel momento probabilmente ha plasmato il mio personaggio e mi ha reso un uomo migliore ...