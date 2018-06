Roma | record di vigili inabili | 700 agenti evitano i turni in strada | ecco tutti gli

Palumbo : record di risarcimento danni dovuto a buche a Roma : Palumbo: 15 milioni di risarcimento danni da Assicurazioni di Roma Roma – Di seguito le parole di Marco Palumbo, consigliere del Pd capitolino e presidente della commissione capitolina Trasparenza. “Assicurazioni di Roma nel 2018 stima di dover pagare 15 milioni di risarcimenti danni per buche. Un record negli ultimi anni. Risarcimenti consistenti e più onerosi degli anni precedenti. Soldi detratti dagli utili di RomaCapitale. I ...

Golden Gala Pietro Mennea – 7 record mondiali stagionali a Roma : Roma, Diamond League di lusso: 7 mondiali stagionali al Golden Gala Pietro Mennea La quarta tappa della IAAF Diamond League esalta con ben sette record mondiali stagionali, un record della Diamond League e tre primati del meeting. Filippo Tortu è terzo sui 100 metri in 10.04 (-0.4), battuto da Ronnie Baker (9.93, miglior crono mondiale stagionale) e dal francese Vicaut (10.02), ma percede di due centesimi il vicecampione del mondo Coleman. ...

Atletica - 100 metri al Golden Gala di Roma vince Baker. Tortu a 3 centesimi dal record italiano 10 04 : È giunto terzo e negli ultimi venti metri , "ho corso forte ma non nella maniera giusta", ha commentato Filippo, si è permesso il lusso di rubare un metro e mezzo al primatista del mondo dei 60 Chris ...

LIVE Golden Gala Roma 2018 in DIRETTA : show all’Olimpico - l’Italia punta su Tortu e Jacobs. Record del meeting per Perkovic! : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Golden Gala 2018 di atletica leggera, la grande classica del panorama internazionale che si disputa allo Stadio Olimpico di Roma e valida come quarta tappa della Diamond League. I migliori campioni si daranno battaglia nella capitale in uno degli eventi più prestigiosi e attesi dell’anno, intitolato a Pietro Mennea e particolarmente gradito alle tante stelle che vi prendono parte: si preannuncia ...

Viaggi & Turismo : weekend da record per Eurowings - Roma tra le destinazioni più richieste : Durante il fine settimana di Pentecoste, Eurowings ha trasportato quasi 400.000 passeggeri. “In pochi giorni abbiamo accolto a bordo più passeggeri di quante persone vivono a Bonn, ad esempio”, afferma Oliver Wagner, direttore commerciale di Eurowings. La compagnia aerea low-cost del Gruppo Lufthansa, sempre più in rapida crescita, ha stabilito un nuovo record: in un solo giorno, il 18 maggio, per la prima volta in assoluto oltre 100.000 ...

Roma regina social : dai video virali al record su Twitter dopo il Barça : La Roma vuole una presentazione show? Kolarov dice no IRONIA E BUSINESS - Non solo: spesso la Roma ha risposto privatamente a tifosi di tutto il mondo, chiacchierando di calciomercato, fornendo ...

La Juve conquista a Roma il settimo scudetto di fila : è record : Fare la cronaca della partita non avrebbe molto senso, tanto più che le ostilità, come si diceva una volta, sono finite al termine del primo tempo: meglio concentrarsi sulla gioia di chi ha portato a ...

Teatro Nazionale di Genova si presenta a Roma - cartellone da record : ... che nei 6 appuntamenti della passata stagione ha fatto registrare oltre 3000 presenze, , incontri attorno agli spettacoli, matinée per le scuole, spettacoli per famiglie, progetti specifici per i ...

Roma - stagione da record in Champions League : Pioggia di ottime notizie per i giallorossi, eliminati dai Reds tra mille rimpianti: da sottolineare l'incasso totale di 100 milioni e i 25 punti del ranking UEFA

Roma-Liverpool da record : Olimpico sold out e oltre 5 milioni di incasso : Tutto esaurito per la grande sfida di domani sera che vale l'accesso alla finale di Champions League. Stadio sold out e incasso record per i giallorossi. L'articolo Roma-Liverpool da record: Olimpico sold out e oltre 5 milioni di incasso è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Roma : febbre Champions e fatturato da record : L'impresa contro il Barcellona in Champions League rende ricca la Roma. Secondo la Gazzetta dello Sport , il club giallorosso avrà un fatturato record da 240 milioni di euro. Intanto si va verso il tutto esaurito con tanto di record d'incasso all'Olimpico , quasi 4 milioni di euro, per la ...

Roma - Baldissoni : 'Ricavi per 240 milioni : nuovo record'. Giallorossi secondo club in Italia : Numeri record per la Roma . Nuymeri comunicati agli azionisti durante l'ultima assemblea. Il dg Baldissoni risponde agli azionisti Giallorossi: 'Quest'anno avremo un risultato finale migliore rispetto ...

Roma - il dg Baldissoni : “Nel 2018 avremo ricavi da record per 240 milioni” : L'esercizio 2017/18 si chiuderà per la Roma con ricavi record, come confermato dal direttore generale giallorosso Mauro Baldissoni L'articolo Roma, il dg Baldissoni: “Nel 2018 avremo ricavi da record per 240 milioni” è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Roma Appia Run 2018 - nel ventennale della corsa un'edizione da record - Romait - : Da segnalare anche la lodevole iniziativa di Giorgio Calcaterra: grazie al progetto del VIS , Volontariato Internazionale per lo Sviluppo, 'Un pozzo per Andrea' , di cui il campione del mondo della ...