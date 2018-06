: #Municipi III e VIII di Roma: #affluenza definitiva al 27,08% - TgLa7 : #Municipi III e VIII di Roma: #affluenza definitiva al 27,08% - Roma : Dal 20 giugno al via installazione di oltre 400 rastrelliere, circa 2mila posti bici distribuiti in tutti i Municip… - Viminale : #elezioni #amministrative2018 alle ore 19 la percentuale degli elettori alle urne per le comunali, esclusi i comuni… -

Si attesta sotto il 30% la percentuale dinei dueni che sono tornati al voto per rinnovare i i consigli, dopo la caduta delle ormai ex amministrazioni a 5 Stelle. Secondo i dati del comune disi sono recati alle urne il 27,08% degli aventi diritto,pari a 78.511 persone su 289.912. Più bassa la partecipazione nelo III del Nomentano dove ha votato il 26,49% (era il 57,46% per le elezioni del 2016) più alta nell'VIII della Garbatella, dove hanno votato il 27,94% (59,76% dinel 2016).(Di lunedì 11 giugno 2018)