Roma | la vendita di alcolici in strada vietata dopo mezzanotte

Roma - associazioni artisti occupano Palazzo Nardini contro la vendita : Roma, 9 giu. , AdnKronos, - Diverse associazioni di artisti hanno occupato pacificamente nel primo pomeriggio Palazzo Nardini, nel centro di Roma, per scongiurarne la vendita ai privati. Proprio di ...

Roma - 4 arresti per la 'svendita' di partecipazioni e crediti per oltre 64 milioni di euro : I finanzieri del Comando Provinciale di Roma, alla conclusione delle indagini coordinate dalla Procura, hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip capitolino nei ...

Biglietti in prevendita per il concerto di J-Ax a Fabrica di Roma : tutti i dettagli : Dopo la conclusione del progetto con Fedez, arriva il concerto di J-Ax a Fabrica di Roma. Lo Zio è quindi pronto a riprendere in mano la sua carriera con un live tutto suo che terrà il 25 agosto prossimo e nel quale presenterà il Best Of che ha rilasciato per i suoi primi 25 anni di carriera. I Biglietti per l'evento sono già in vendita su TicketOne e in tutti i canali abilitati al costo di 14,50 € per posto unico, con consegna tramite ...

Prezzi dei biglietti in prevendita per il concerto di Annalisa al Teatro Romano di Verona : Il concerto di Annalisa al Teatro Romano è finalmente ufficiale. Dopo le date già annunciate per il Bye Bye Tour, l'artista di Savona ha annunciato un live ospitato dalla splendida location di Verona. I biglietti sono già in prevendita su TicketOne e in tutti i canali abilitati con Prezzi suddivisi per settori. Resa disponibile la Poltronissima, la Platea Centrale Numerata, la Platea Laterale Numerata e la Gradinata non numerata. I ...

Scaletta dei concerti di Biagio Antonacci a Roma - doppietta del 23 e 25 maggio : orari e biglietti in prevendita : Con l'arrivo della seconda tranche del Dediche e Manie Tour al PalaLottomatica va in scena la doppietta di concerti di Biagio Antonacci a Roma, mercoledì 23 e venerdì 25 maggio, penultime date prima dell'appuntamento finale all'Unipol Arena di Bologna il 26. Col nuovo show Antonacci presenta i brani dell'ultimo omonimo album rilasciato lo scorso novembre da cui sono stati tratti i singoli In mezzo al mondo, Fortuna che ci sei e Mio fratello, ...

Roma - beni archeologici : recuperati reperti rubati per 900 mila euro. Erano in vendita sul web : Il risultato portato atermine dai carabinieri è il frutto di due distinte attività investigative dalla Sezione Archeologia del Reparto Operativo Tutela Patrimonio Culturale. La prima trae origine dal ...

Nuove disponibilità di biglietti per Beyoncé e Jay-Z a Milano e Roma - prezzi e settori in prevendita : Quando mancano ormai soli due mesi ai due eventi italiani dell'On The Run Tour II, spuntano Nuove disponibilità di biglietti per Beyoncé e Jay-Z a Milano e Roma. Per entrambi i concerti previsti nel nostro Paese nell'ambito della tranche europea del tour negli stadi dei Carter, sono infatti disponibili nuovi biglietti per settori prima esauriti. La coppia torna in tour negli stadi, con l'ideale seguito dell'omonimo primo show, partendo ...

Roma-Liverpool : 12 multe per vendita alcolici : Roma – I servizi di sicurezza, iniziati fin dalla serata del primo maggio si stanno concludendo. Hanno richiesto un grande dispiegamento delle forze dell’ordine, impegnate a far si che l’evento sportivo potesse svolgersi nella massima sicurezza e tranquillità. Positivo il bilancio conclusivo. Nessuna criticità di rilievo e’ stata infatti riscontrata nel corso della permanenza dei tifosi inglesi nella Capitale. Grazie al ...

Stop alla vendita di alcolici per 36 ore - attesi 50 hooligans. Roma si prepara alla semifinale col Liverpool : Stop alla vendita di alcol per 36 ore, una maxi zona di sicurezza per creare una sorta di 'bolla' inaccessibile attorno all'Olimpico, intere piazze e aree del centro città presidiate da due giorni prima della partita, una cinquantina di hooligans inglesi monitorati costantemente dal loro arrivo in Italia e scortati in tutti i movimenti. Roma si prepara alla semifinale di Champions League sperando che, come ha detto il tecnico della Roma ...

L'Unità va all'asta : il Tribunale di Roma dispone la perizia per la messa in vendita della storica testata fondata da Antonio Gramsci : L'Unità, storico quotidiano fondato da Antonio Gramsci, finisce all'asta. Mercoledì il Tribunale di Roma ha incaricato un perito di procedere alla valutazione della testata che dal 1924 è stata punto di riferimento culturale della sinistra italiana. Una volta depositata la perizia, il giudice potrà procedere alla vendita del giornale, di cui dovrà dare pubblicità secondo i tempi che la legge stabilisce. ...

Mannarino a Rock in Roma per Apriti cielo – il gran finale : prezzi dei biglietti in prevendita su TicketOne : Mannarino a Rock in Roma si esibirà il prossimo 25 luglio per il gran finale del tour 2018. Apriti cielo - il gran finale è il nome del grande evento di Mannarino a Rock in Roma, il prossimo 25 luglio presso l'Ippodromo delle Capannelle. Artista eclettico del panorama musicale nostrano, il cantautore torna in tour con L’Impero Crollerà che lo porterà ad esibirsi nei teatri italiani. Le location intime consentono a Mannarino di proporre al ...

Liverpool-Roma - iniziata la vendita dei biglietti : nuove code e scuse del club : File interminabili, centinaia di persone in coda in vari punti della città per assicurarsi un biglietto. È bastata una mattinata per far dissolvere i tagliandi a disposizione per la semifinale di ...

Roma - CACCIA AL BIGLIETTO PER IL LIVERPOOL/ Sold out in tre ore : problemi nella vendita online : ROMA, CACCIA al BIGLIETTO per il LIVERPOOL: Sold out in tre ore la semifinale di Champions League. Si è conclusa poco dopo le 13:30 la vendita dei tagliandi per la sfida dell'Olimpico(Pubblicato il Wed, 18 Apr 2018 18:17:00 GMT)