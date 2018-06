Roma | i ragazzi di «Scomodo» occupano Palazzo Nardini

Da Verdone a Guadagnino - i Ragazzi del Cinema America sbarcano anche sul litorale Romano : ... il dottor Donato Pezzuto , che oltre a ripristinarne la legalità ha dato vita a un progetto di rilancio in cui lo sport e la cultura sono protagonisti. 'L'esperienza degli scorsi anni ha dimostrato ...

Roma - alla neuropsichiatria infantile servono nuovi posti letto : “La nostra missione di cura per i ragazzi sta fallendo” : #Noncepiutempo, “Non c’è più tempo”. Con questo motto e relativo hashtag i medici e gli infermieri dell’Istituto di neuropsichiatria infantile del Policlinico Umberto I di Roma hanno chiamato i giornalisti giovedì 7 giugno ad una conferenza stampa nello storico reparto di via dei Sabelli a San Lorenzo per chiedere il rispetto di promesse fatte già tre anni fa dal Presidente della Regione Nicola Zingaretti. Da allora gli operatori attendono ...

Saluto Romano al Liceo Socrate di Roma - la comunità ebraica : "Invitiamo i ragazzi al museo" : "La mia vicinanza agli studenti del Liceo Socrate di Roma che con coraggio hanno preso una posizione netta contro la decisione della loro preside di ritenere goliardico e d'intento giocoso la foto con i saluti Romani: se la preside è d'accordo saremo ben felici di ricevere gli studenti in visita al Museo Ebraico di Roma per spiegare ai ragazzi cosa rappresenti quel Saluto nella coscienza civile del nostro Paese e perché non ...

Taekwondo - il presidente federale Angelo Cito : “Il Grand Prix di Roma è una grande vetrina. Sono fiducioso in chiave Tokyo 2020 - ma niente pressioni sui ragazzi” : ESCLUSIVA – “Il Grand Prix di Roma può diventare un appuntamento fisso, il top del Taekwondo è qui. E ho fiducia nei nostri atleti in chiave Tokyo”. Angelo Cito, presidente della Federazione italiana di Taekwondo, intervistato in esclusiva dalla redazione di OA Sport, si sofferma sulle prospettive della disciplina nel Bel Paese, lasciando trapelare una moderata fiducia in merito alle prospettive future degli azzurri. Quanto può influire un ...

Roma : Il 17 giugno apre La città dei ragazzi : Roma – Musica, enogastronomia, partecipazione e solidarietà: il 17 giugno apre la città dei ragazzi di Roma. L’invito e’ aperto a tutti: giovani, adulti, famiglie, bambini. ‘La città dei ragazzi: i suoi mestieri e i suoi sapori’ e’ il titolo dell’evento che si terra’ dalle 12 al tramonto. Sarà una festa, una giornata da passare in compagnia con un obiettivo importante: sostenere le attività e i ...

Roma - Comune chiede arretrati a “Il grande cocomero” : “Aiutiamo ragazzi con disturbi psichici - ora rischiamo la chiusura” : La storia dell’associazione Il grande cocomero di San Lorenzo a Roma, che festeggia quest’anno i suoi primi 25 anni, è estremamente particolare: nasce nei locali dove Francesca Archibugi ha girato “Il grande cocomero”, il film cult del 1993, con protagonista Sergio Castellitto, che racconta la figura dello psichiatra Romano Marco Lombardo Radice. Radice, oltre ad essere il co-autore di “Porci con le Ali” assieme a Lidia Ravera, è il medico ...

Il centro di accoglienza Lgbt di Roma accoglie i ragazzi cacciati di casa perché gay : "Ripudiati dai nostri genitori" : È nascosta nella periferia di Roma, per proteggere i suoi ospiti dai loro stessi genitori. È la Refuge Lgbt, la casa-famiglia per giovani vittime di omofobia. La struttura, unica in Italia, da rifugio a 6 ragazzi e una ragazza di età compresa tra i 18 e i 26 anni, cacciati o vessati dai propri familiari quando hanno rivelato la loro omosessualità. Il Corriere della Sera ha ascoltato le loro storie:"Da un giorno ...

Roma - nel centro dei ragazzi cacciati dalle famiglie : «Siamo qui perché gay» : Viaggio a Roma nell’unica casa di accoglienza anti-omofobia in Italia che accoglie giovani tra i 18 e i 26 anni. La vicepresidente della Camera Mara Carfagna: «Le istituzioni devono dare risposte concrete».

I ragazzi del Majorana : da Avezzano a Trento passando per Roma con i loro robot : ... con la presenza anche della professoressa Modestina Ruggeri, per partecipare alla 12a edizione della "ROMECUP 2018: robotica e scienza della vita nell'ecosistema dell'innovazione". La manifestazione ...

Roma - vendeva droga ai ragazzini : i genitori lo fanno arrestare : vendeva droga ai ragazzini. I genitori lo fanno arrestare. I carabinieri della stazione di Sacrofano hanno fermato in flagranza di reato un 40enne italiano, incensurato, con l'accusa di detenzione ai ...

Roma - rissa con accoltellamento tra ragazzi : cinque denunciati : Roma, rissa con accoltellamento tra ragazzi: cinque denunciati Roma, rissa con accoltellamento tra ragazzi: cinque denunciati Continua a leggere

Roma - maxi rissa tra ragazzi in un bar al Tufello : 26enne accoltellato : rissa con accoltellamento nella notte tra alcuni ragazzi in piazza Monte Gennaro al Tufello, alla periferia di Roma. Protagonisti 5 Romani incensurati tra i 18 e i 26 anni, denunciati poi dai ...

Roma - Di Francesco : 'I ragazzi hanno fatto qualcosa di straordinario. Abbiamo giocato la partita quasi perfetta' : 'Quando si passa attraverso gli errori non ci sono rimpianti. Non dimentichiamo che io ero alla prima esperienza in Champions e la Roma non abituata a questi match. Sono arrabbiato e deluso perché ...

