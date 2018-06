Roma è più bella così

Al tavolo con l'Ajax : Roma punta al bis Kluivert più Ziyech : E in attesa ci resta anche Justin Kluivert , scrive Andrea Pugliese su ' La Gazzetta dello Sport '. La Roma sperava di poter chiudere entro il weekend anche il quarto nuovo giocatore. Alla fine ...

"Gay Pride a Roma : "Una società fondata sul rispetto e le differenze è più forte" : "Bellissimo e grandissimo Gay Pride. Una società fondata sul valore delle differenze e sul rispetto è una società più forte e sicura. Una società dell'odio e delle paure è inevitabilmente una società insicura e pericolosa per tutti. Grazie agli organizzatori per aver fatto oggi più bella Roma". Lo ha scritto sul proprio profilo Instagram il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti. ...

Roma pride - marceremo perché due gay che si tengono per mano non subiscano più omofobia : «Quando ho vinto il concorso di preside gay»… è questa una delle battute ricorrenti di Vanni Piccolo. Ogni volta che la dice, non puoi fare a meno di sorridere. Interiormente, prima di ogni altra cosa. perché non c’è solo un’irriverenza che ha radici lontane. Non ci trovi, infatti, solo l’orgoglio che ha portato i gay della sua generazione a liberarsi dalle maglie del pregiudizio in una società che non concedeva alcuno spazio, pubblico e ...

Roma - summit a Trigoria : Berardi sempre più vicino : Leggi l'articolo completo sull'edizione odierna del Corriere dello Sport Roma, Berardi vuole Di Francesco Inter-Nainggolan, prove di accordo Cristante-Roma, le cifre

Roma - gli abitanti della terra dei fuochi della Capitale scrivono al ministro Costa : “Qui più tumori che altrove. Ci aiuti” : “ministro, ci aiuti. Temiamo per le nostre vite e per quelle dei nostri figli”. La prima pec sulla casella di posta del nuovo titolare all’Ambiente arriva dalle popolazioni della terra dei fuochi. Non da quella campana, che Sergio Costa conosce bene avendoci lavorato per anni da comandante regionale della Guardia Forestale. La prima mail al nuovo ministro arriva invece da Roma est, dove la gravità dei danni ambientali perpetrati negli ...

Parco di Tor Marancia il più grande polmone verde di Roma : Inaugurati i primi 35 mila metri quadrati del Parco di Tor Marancia, nell’VIII Municipio, che con i suoi circa 200

Milan - Gattuso : 'Romagnoli è uno dei centrali più forti al mondo' : Giovani, esperti e volenterosi: Gennaro Gattuso traccia l'identikit del giocatore che vuole nel suo Milan, in un'intervista rilasciata ai canali ufficiali della società. "Spesso in questo paese l'...

Roma - Kluivert sempre più vicino : lascia la vacanza di Ibiza ed è pronto a volare nella Capitale nel prossimo week end : Secondo le ultime indiscrezione Justin Kluivert ha lasciato le vacanze di Ibiza per volare ad Amsterdam e prepararsi a sbarcare nella Capitale nel prossimo week end. Raiola avrebbe trovato l'accordo ...

Calciomercaro Roma - Kluivert sempre più vicino : intensificati i contatti con l'Ajax : Cristante-Day ma non solo, la Roma fa sul serio anche per Justin Kluivert. Dopo aver trovato l'accordo nei giorni scorsi con il giocatore, il club giallorosso ha intensificato i contatti con l'Ajax ...

Argentina - Messi e l'incubo Roma : 'La Champions non ci deve più sfuggire' : 'Non c'è alcuna spiegazione. Un eccesso di sicurezza, ci siamo addormentati, abbiamo iniziato prendendo un gol stupido, con un lancio lungo alle spalle della difesa. Loro hanno preso fiducia...'. Leo ...

Castan : 'Io - guerriero con la cicatrice e Roma nel cuore. Alisson il portiere più forte del mondo' : Prestito secco, 14 partite e la sensazione di sentirsi di nuovo lui, scrive Chiara Zucchelli su ' La Gazzetta dello Sport '. Ecco uno stralcio delle dichiarazioni del brasiliano: Perché ha deciso di ...

Un giro tra i luoghi più misteriosi di Roma : Questo evento misterioso spinse Padre Jouët a destinare quel luogo a sede di una galleria espositiva con oggetti che rimandano al contatto fra il mondo dei vivi ed il mondo dei morti. Fu così che ...

Pierre Moscovici a Mezz'ora in più : "Le decisioni si prendono a Roma e non a Bruxelles" : "Bisogna rispettare le democrazie: le decisioni si prendono a Roma, non sui mercati o a Bruxelles. È a Roma che si decide la politica italiana. Ora lavoreremo insieme a un Paese che è essenziale per l'Unione europea". Intervistato da Lucia Annunziata a Mezz'ora in più, su Rai 3, il commissario europeo agli Affari economici, Pierre Moscovici, lancia un segnale positivo nei confronti del nuovo governo italiano."Il mio ...

Incendi Emilia-Romagna : pronto il Piano - più pattuglie e prevenzione : “Al centro del Piano antIncendio poniamo la prevenzione, l’efficienza nella gestione dell’emergenza, l’informazione e la sensibilizzazione della popolazione a partire dagli studenti delle scuole“: lo spiega, in un’intervista all’AdnKronos, l’assessore regionale alla Difesa del suolo Paola Gazzolo, in riferimento al Piano AntIncendio 2018. Tra i punti più importanti, l’aumento di pattuglie dei ...