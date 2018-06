Roma | annuncio ' mascherato' | Kluivert in arrivo

Panchina Roma - l’annuncio di Di Francesco per la prossima stagione : Panchina Roma – “Il mio rinnovo di contratto con la Roma? E’ l’ultimo dei problemi, troveremo l’accordo con facilità. Non ne abbiamo nemmeno parlato. Quello che conta è quello che dobbiamo fare per migliorarci tutti insieme per il bene della Roma”. Sono queste le parole del tecnico giallorosso, Eusebio Di Francesco, durante la manifestazione per il premio Bearzot come miglior allenatore ...