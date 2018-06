Roma | alla Sapienza fiumi di alcol e malori | un altro party proibito all' università

Registrati sversamenti in mare di liquami alla vigilia dell'I Roma n : "Il nubifragio di ieri ha determinato lo sversamento nel fiume, ovvero nel mare , di milioni di metri cubi di liquami non depurati proprio alla vigilia dell'Ironman che vedrà ben 1.500 atleti domani ...

Gay Pride a Roma - il mondo del lavoro alla parata Lgbt : L’appuntamento del sabato in azienda è al Gay Pride. Tocca a Roma sabato 9 giugno e in parata c’è anche Procter & Gamble con lo slogan Love Over Bias, Amore oltre i pregiudizi. P&G partecipa al Pride in 25 Paesi proseguendo la campagna globale lanciata durante i Giochi Olimpici Invernali del 2018. Uno dei testimonial è il freestyler americano Gus Kenworthy il cui bacio in diretta tv al fidanzato ha fatto il giro del ...