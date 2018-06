Roma | Alisson | ' Mercato? Tutto si risolverà prima del Mondiale'

Calciomercato Roma - Firmino chiama Alisson : 'Vorrei venisse al Liverpool' : Una conferenza stampa dal ritiro del Brasile che si trasforma in un'occasione per parlare di mercato, con il futuro di Alisson in primo piano. A parlarne non è stato il portiere della Roma in prima ...

Firmino spaventa la Roma : 'Alisson mi ha chiesto del Liverpool' : Roma - Adesso i tifosi della Roma tremano davvero. ' Sì, Alisson mi ha chiesto del Liverpool e spero che possa arrivare ma so anche di altre proposte '. Le parole di Roberto Firmino , attaccante dei ...

Alisson al Real Madrid?/ La Roma fissa il prezzo : 100 milioni per il portiere : Alisson al Real Madrid? La Roma fissa il prezzo: 100 milioni per il portiere. Alisson piace anche al Chelsea se Courtois andasse proprio al Real Madrid(Pubblicato il Wed, 06 Jun 2018 10:17:00 GMT)

Castan : 'Io - guerriero con la cicatrice e Roma nel cuore. Alisson il portiere più forte del mondo' : Prestito secco, 14 partite e la sensazione di sentirsi di nuovo lui, scrive Chiara Zucchelli su ' La Gazzetta dello Sport '. Ecco uno stralcio delle dichiarazioni del brasiliano: Perché ha deciso di ...

La Roma in ansia se Alisson va via. Leno-Areola : sfida col Napoli : I recenti, gravi, fatti di cronaca hanno indotto molti giocatori dello Sporting a ritenere la società responsabile. La prospettiva di liberarsi gratis è allettante, ma ovviamente ha tempi lunghi. Il ...

Calciomercato Roma : Alisson Becker - le ultime notizie al 4 Giugno Video : In questi giorni, dalla fine della stagione ad oggi, sono state molte le voci di mercato [Video] riguardanti il portiere giallorosso Alisson Becker. notizie affermavano che l'aumento di capitale della societa' non era abbastanza e pertanto bisognava cedere qualcuno a malincuore. Dopo la sua ottima stagione, il numero 1 giallorosso Alisson, è finito nel mirino dei campioni i carica dell'UEFA Champions League. Il Real Madrid infatti avrebbe ...

Calciomercato Roma : Alisson Becker - le ultime notizie al 4 Giugno : In questi giorni, dalla fine della stagione ad oggi, sono state molte le voci di mercato riguardanti il portiere giallorosso Alisson Becker. notizie affermavano che l'aumento di capitale della società non era abbastanza e pertanto bisognava cedere qualcuno a malincuore. Dopo la sua ottima stagione, il numero 1 giallorosso Alisson, è finito nel mirino dei campioni i carica dell'UEFA Champions League. Il Real Madrid infatti avrebbe chiesto ...

Calciomercato Roma : Alisson - adesso arriva anche il Chelsea : Leggi l'articolo completo sull'edizione odierna del Corriere dello Sport Monchi: "Alisson? Nessuna offerta" Nainggolan e le donne Aumenta il costo degli abbonamenti

Roma - per Alisson scatta l'asta tra Real Madrid e Chelsea : Non siamo ai livelli dello Shakhtar di Fonseca, che di brasiliani ne annovera addirittura nove, ma a Trigoria il verde oro è sempre stato di moda. Per non tornare indietro nel tempo, anche nell'ultima ...

Asta per Alisson - Roma tra Leno e Areola - e intanto Monchi prende Kagan - : I giallorossi non vogliono cedere il brasiliano, ma di fronte a offerte clamorose sono pronte le alternative

Roma - se Alisson parte si punta su Areola o Leno : Visto che il calcio è anche sorriso, l'atmosfera che si respira a Trigoria si potrebbe sintetizzare nel titolo di uno straordinario monologo di Umberto Simonetta: «Sta per venire la Rivoluzione e non ...

Roma - 90 milioni per Alisson : il Liverpool pronto all’assalto : Roma, 90 milioni- Il Liverpool sarebbe pronto a mettere le mani su Alisson. La Roma chiede 90 milioni di euro. Secca e decisa la pretesa del club giallorosso. Monchi non cederà di un centimetro. Tuttavia, come si legge su “SportMediaset“, il club inglese proverà a trattare, ma la sensazione è che la Roma non voglia […] L'articolo Roma, 90 milioni per Alisson: il Liverpool pronto all’assalto proviene da Serie A News Calcio ...

Calciomercato Roma - la bomba di Cafù : “Alisson è già del Real Madrid” : Calciomercato Roma – La Roma sta lavorando intensamente sul mercato, dopo Coric e Marcano in arrivo il terzo innesto, si tratta di Kluivert. Nel frattempo Cafù accende il Calciomercato, dichiarazioni che sono destinate ad infiammare il Calciomercato giallorosso e che riguardano il portiere Alisson al Real Madrid. L’ex calciatore del Milan sembra essere certo del trasferimento, ecco il commento in un video diffuso sul web: “Alisson andrà ...

Roma - 90 milioni per Alisson : il Liverpool pronto all’assalto : Roma, 90 milioni- Il Liverpool sarebbe pronto a mettere le mani su Alisson. La Roma chiede 90 milioni di euro. Secca e decisa la pretesa del club giallorosso. Monchi non cederà di un centimetro. Tuttavia, come si legge su “SportMediaset“, il club inglese proverà a trattare, ma la sensazione è che la Roma non voglia […] L'articolo Roma, 90 milioni per Alisson: il Liverpool pronto all’assalto proviene da Serie A News Calcio ...