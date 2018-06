Roland Garros | Nadal conquista l' undicesimo titolo a Parigi

Roland Garros - Trionfa Nadal - è l'undicesima volta a Parigi : Roma, 10 giu. , askanews, Rafa Nadal è il re di Parigi. Lo spagnolo ha vinto l'undicesimo titolo sulla terra rossa del Roland Garros battendo in tre set l'austriaco l'austriaco Dominic Thiem, ...

Roland Garros 2018 : Rafael Nadal è sempre il re di Parigi. Undicesimo titolo in carriera. Sconfitto in tre set Dominic Thiem : Rafael Nadal vince per l’undicesima volta il Roland Garros. Definirlo ormai una leggenda del tennis è quasi riduttivo per un giocatore che ha fatto della terra rossa una superficie dove è assolutamente imbattibile. In questa finale Dominic Thiem ci ha provato in tutti i modi, ma contro questo Nadal era davvero impossibile vincere. Lo spagnolo si è imposto in tre set per 6-4 6-3 6-2 dopo due ore e quarantaquattro minuti di gioco. Con questa ...

Manifesta superiorità - arriva l’undecima! Thiem si inchina - Parigi ai suoi piedi : Nadal è campione del Roland Garros : Rafa Nadal conquista l’undicesimo Roland Garros della sua carriera: il campione spagnolo supera Dominic Thiem nella finale dello Slam francese Manifesta superiorità. In alcuni sport, come nel baseball (ma con similitudini anche negli sport di contatto, con l’intervento dell’arbitro), esiste una regola con la quale si può fermare l’incontro se le differenze di punteggio, quindi di forza in campo, risultino troppo ...

Roland Garros - che tenerezza! Herbert e Mahut vincono la finale di doppio : il piccolo Natanel corre ad abbracciare il padre [VIDEO] : La coppia francese formata da Herbert e Mahut ha vinto la finale di doppio del Roland Garros: nel post partita un bellissimo momento di tenerezza con in campo il piccolo Natanel Mahut Pubblico del Roland Garros in tripudio dopo la finale di doppio vinta da Pierre Hugues Herbert e Nicolas Mahut. La coppia francese ha trionfato sui primi due della race, Mate Pavic e Oliver Marach, vincitori agli Australian Open. Terza vittoria Slam per i due ...

Roland Garros 2018 : Barbora Krejcikova/Katerina Siniakova conquistano il titolo del doppio femminile a Parigi : Barbora Krejcikova/Katerina Siniakova conquistano il titolo del doppio femminile del Roland Garros 2018. Le numero 6 del seeding si sono imposte con il punteggio di 6-3 6-3 contro la coppia giapponese formata da Eri Hozumi e Makoto Ninomiya in 1 ora e 8 minuti di partita. Un match ben gestito dalle due ceche che, fatta eccezione per il game d’apertura del primo set, hanno imposto il proprio ritmo, senza subire le iniziative delle ...