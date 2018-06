Roland Garros | che tenerezza! Herbert e Mahut vincono la finale di doppio | il piccolo

Roland Garros 2018 : Barbora Krejcikova/Katerina Siniakova conquistano il titolo del doppio femminile a Parigi : Barbora Krejcikova/Katerina Siniakova conquistano il titolo del doppio femminile del Roland Garros 2018. Le numero 6 del seeding si sono imposte con il punteggio di 6-3 6-3 contro la coppia giapponese formata da Eri Hozumi e Makoto Ninomiya in 1 ora e 8 minuti di partita. Un match ben gestito dalle due ceche che, fatta eccezione per il game d’apertura del primo set, hanno imposto il proprio ritmo, senza subire le iniziative delle ...

LIVE Nadal-Thiem - Finale Roland Garros 2018 in DIRETTA : spagnolo favoritissimo - l’austriaco sogna il miracolo : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Nadal-Thiem, Finale maschile del Roland Garros 2018. Ultimo atto dello Slam parigino tra i due giocatori più forti in questo momento sulla terra rossa. Lo spagnolo va a caccia dell’undicesimo titolo della carriera al Roland Garros, mentre per l’austriaco si tratta della prima Finale Slam della carriera e spera di rivivere le emozioni del connazionale Thomas Muster, campione nel 1995. Nadal ...

E al Roland Garros abbiamo provato un pranzo al caffè : «L’idea era quella di fare un dessert al caffè sublimando il caffè. abbiamo fatto diverse prove con fiori, cardamomo e altro. Alla fine ha vinto il cardamomo che si intonava perfettamente con Kafa, il caffé Lavazza che abbiamo scelto. Avevamo alcune ricette base e abbiamo elaborato questa utilizzando i bignè che sono tipicamente francesi guarniti con un pralinato di nocciole del Piemonte, tipicamente italiano come la bevanda, e della vaniglia. ...

Roland Garros - ascolti record per Eurosport : la semifinale tra Cecchinato e Thiem fa il botto : La semifinale giocata al Roland Garros tra Cecchinato e Thiem è stata seguita da 419.000 spettatori, pari al 3% share e a oltre il 13% share sul pay La storica semifinale di Marco Cecchinato al Roland Garros contro Dominic Thiem, ha stabilito un nuovo record d’ascolti su Eurosport. L’intera partita, durata circa due ore e mezza, è stata seguita da 419.000 spettatori, pari al 3% share e a oltre il 13% share sul pay. Durante il match, Eurosport1 è ...

Roland Garros 2018 : la finale maschile. Rafael Nadal vuole l’undicesimo titolo - Dominic Thiem sogna l’impresa e il primo Slam : Parigi ha eletto ieri la sua regina, ed oggi tocca sapere chi sarà il re del Roland Garros 2018. E’ il giorno della finale maschile, di Rafael Nadal contro Dominic Thiem. Si scontrano i due giocatori più forti in questo momento sulla terra rossa, con l’austriaco che proverà a fermare il dominio incontrastato dello spagnolo. Una finale che vale doppio per Nadal, perchè il mancino di Manacor si gioca anche la posizione numero uno del ...

