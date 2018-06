Roland Garros | ascolti record per Eurosport | la semifinale tra Cecchinato e Thiem fa il

Roland Garros 2018 : la finale maschile. Rafael Nadal vuole l’undicesimo titolo - Dominic Thiem sogna l’impresa e il primo Slam : Parigi ha eletto ieri la sua regina, ed oggi tocca sapere chi sarà il re del Roland Garros 2018. E’ il giorno della finale maschile, di Rafael Nadal contro Dominic Thiem. Si scontrano i due giocatori più forti in questo momento sulla terra rossa, con l’austriaco che proverà a fermare il dominio incontrastato dello spagnolo. Una finale che vale doppio per Nadal, perchè il mancino di Manacor si gioca anche la posizione numero uno del ...

LIVE Nadal-Thiem - Roland Garros 2018 in DIRETTA : a che ora comincia la finale e come vederla in tv e streaming : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE TRA NADAL E DEL POTRO Oggi, domenica 10 giugno, non prima delle ore 13.00, sul campo Centrale del Roland Garros, andrà in scena la finale tra lo spagnolo Rafael Nadal e l’austriaco Dominic Thiem. Il numero uno al mondo ha perso soltanto due volte negli ultimi due anni sulla terra rossa, a Roma nel 2017 e a Madrid nel 2018, sempre contro il numero 8 ATP (ma sulla deistanza dei tre set). Thiem è certo di essere ...

Nadal-Thiem - Finale Roland Garros 2018 : orario d’inizio e come vederla in tv. Il programma completo : Tutto è pronto a Parigi per la Finale del Roland Garros 2018. A contendersi il titolo saranno Rafael Nadal e Dominic Thiem. Lo spagnolo è per l’undicesima volta nell’epilogo dello Slam francese, vinto per dieci volte. Batterlo su questa superficie e qui in particolare è impresa assai ardua: ha perso solo due volte sui campi parigini, e in generale il suo record nei match tre su cinque su terra è 109-2. Numeri pazzeschi, contro cui ...

Tennis - Roland Garros trionfo Halep - Stephens sconfitta in finale : PARIGI - Simona Halep, finalmente. La romena, numero uno del ranking internazionale e del seeding, trionfa al Roland Garros, seconda prova stagionale del Grande Slam. La Tennista romena, ha sconfitto ...

Roland Garros – La prima gioia di Simona Halep : le foto più belle della finale [GALLERY] : Simona Halep ha trionfato nella finale femminile del Roland Garros: la tennista numero 1 al mondo ha battuto Slaone Stephens in 3 set Simona Halep ha vinto la finale del Roland Garros 2018. La tennista numero 1 al mondo, dopo diverse finali perse (alcune anche in maniera clamorosa) ha finalmente vinto il primo Slam della sua carriera battendo Sloane Stephens in 3 set (3-6 / 6-4 /6-1). Nella nostra gallery le foto più belle della finale femminile ...

Roland Garros – L’emozione di Simona Halep : “non riesco a respirare - ho sempre sognato questo momento” : Simona Halep ha finalmente vinto il suo primo Slam: la tennista romena ha espresso tutta la sua felicità dopo la vittoria del Roland Garros Dopo troppe finali perse, nelle quali ha visto sempre un’altra tennista alzare il trofeo davanti ai suoi occhi, finalmente Simona Halep è riuscita a vincere il primo Slam della sua carriera. Simona Halep è sembrata sollevata, quasi come avesse appena spezzato una maledizione. Nel post gara, ...

Roland Garros – Sloane Stephens accetta la sconfitta con il sorriso : “Halep si merita il primo Slam della carriera” : Dopo la finale del Roland Garros persa contro Simona Halep, Sloane Stephens si è congratulata con l’avversaria mostrando grande sportività In vatanggio di un set, questo pomeriggio Sloane Stephens ha accarezzato il sogno di vincere il secondo Slam della sua carriera, ma Simona Halep non è stata d’accordo. La tennista americana si è vista rimontare e poi sconfiggere dalla numero 1 al mondo che è riuscita a porre nella sua bacheca il ...

