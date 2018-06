Riverdale 3 spoiler | che cosa succederà ad Archie?

ilnotiziangolo

(Di domenica 10 giugno 2018)e news –sarà al centro di una grossa fetta di trama della terza stagione. Un punto fermo per tutti i fan che hanno assistito al cliffhanger precedente. Glisu3 e suci svelano la volontà dell’attore che anima questo particolare personaggio della serie tv, fra i più amati dai telespettatori e pieno di sorprese., da “buono” a oscuroè finito dietro le sbarre nel capitolo precedente, lasciandoci con un grande punto interrogativo riguardo al suo destino. Il rivoluzionario KJ Apa avrà così la possibilità di ampliare le caratteristiche del suo personaggio in previsione della terza stagione. Glisu3 diffusi da TvLine ci anticipano che avremo modo di vedereall’opera fra detenuti e isolamento. “Penso che si troverà bene in prigione”. Questo ...