RIPRESA E POLITICA La giravolta di Di Maio utile per le imprese

Imprese in crescita nella Regione A4 - ma buona politica assente. E la RIPRESA... : La geografia economica, oltre i confini della tradizione, ha un nuovo protagonista: la Regione A4. Quel territorio vasto, tutt'attorno all'autostrada (da qui il nome, una creazione di Dario Di Vico, acuta e intelligente "firma" del Corriere della Sera), che si snoda dal Piemonte al Friuli, ha come baricentro la Milano metropoli di conoscenza e servizi innovativi, incrocia la via Emilia della manifattura automotive e meccatronica e continua verso ...