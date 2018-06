Reddito di cittadinanza rimandato Le parole di Di Maio

Reddito di cittadinanza rimandato. Le parole di Luigi Di Maio : il leader M5S ha illustrato la strategia : Prima uscita ufficiale per Luigi Di Maio, leader del Movimento 5 Stelle e vicepresidente del Consiglio, nonché ministro del Lavoro e dello sviluppo economico. Una lunga intervista in cui è tornato a parlare di pace fiscale, spiegando che si tratta di una misura da attuare “ma che non deve avere nessun carattere condonistico”. Ospite di ‘In mezz’ora’, su Rai3, il ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro non ha parlato solo di questo ...

Di Maio : “Prima i provvedimenti a costo zero - poi il fondo per il Reddito di cittadinanza” : Il vicepresidente del Consiglio Luigi Di Maio annuncia che il governo partirà prima dai provvedimenti a costo zero come l'abolizione dello spesometro per poi passare alla costituzione del fondo per il reddito di cittadinanza. E, assicurando che si farà la pace fiscale, spiega che non si tratterà di un condono.Continua a leggere

Governo - Grillo : “Ti batte il cuore? Lo Stato dovrebbe darti il Reddito di cittadinanza. Chi ce l’ha non fa più niente? Falso” : Beppe Grillo è intervenuto, in collegamento, al convegno Rousseau City Lab, a Torino, sulle funzioni e potenzialità del sistema operativo del Movimento 5 Stelle. “Lo Stato dovrebbe garantirti, gratuitamente, l’accesso alla conoscenza, quindi alla rete, e un redditto” su un’unica base, cioè, aggiunge Grillo “perché sei vivo”. Che prosegue: “Ti batte il cuore, allora hai un reddito. E non è vero che chi ha ...

Governo - Briatore : “Reddito cittadinanza? Follia. Al Sud già stanno sul divano gratis - ora addirittura vogliono pagarli” : “Reddito di cittadinanza? Mi sembra una follia vera, perché così paghi la gente che sta sul divano. Al Sud sul divano già ci sono gratis, ora addirittura li paghi. Prenderanno il divano a due piazze”. Così, ai microfoni de La Zanzara (Radio24), Flavio Briatore commenta uno dei cavalli di battaglia del M5s. E aggiunge: “Investire nel Sud? No, non ci sono le condizioni, non ci sono le infrastrutture. Ci sono difficoltà enormi. La ...

Reddito di cittadinanza in due tappe - subito aiuti raddoppiati : L'obiettivo finale è introdurre il Reddito di cittadinanza, come ha confermato il premier Giuseppe Conte chiedendo il voto di fiducia in Parlamento. Ma per concretizzare il cavallo di battaglia della ...

Reddito cittadinanza : Visco - avere chiari vincoli bilancio : Roma, 9 giu. (AdnKronos) – “Il tentativo di costruzione di un Reddito di inclusione va nella direzione che vuole essere rafforzata dal governo, ma bisogna vedere modi e tempi e avere chiari i vincoli di bilancio”. A ribadirlo è stato oggi il Governatore di Bankitalia, Ignazio Visco, in un’intervista alla ‘Repubblica delle Idee’ in corso a Bologna. Quello di “dare opportunità a tutti è l’obiettivo ...

Imposte - manovra - pensioni e Reddito di cittadinanza : un conto da 25 miliardi Piazza Affari apre in calo. Spread a 270 : Per il 2019, accanto ai 5 miliardi che servono per rendere più flessibile la legge Fornero sulle pensioni e ai 2 per rafforzare i centri per l’impiego funzionali al reddito di cittadinanza, ci sono anche 12,4 miliardi da trovare per impedire che l’Iva salga. Senza tener conto della flat tax che vale almeno una quarantina di miliardi