huffingtonpost

: Rebus sottogoverno ancora non risolto - HuffPostItalia : Rebus sottogoverno ancora non risolto - francescomila18 : RT @MPenikas: HuffPost: Rebus sottogoverno ancora non risolto - nicola_atlante : RT @HuffPostItalia: Rebus sottogoverno ancora non risolto -

(Di domenica 10 giugno 2018) Alla vigilia della prima, vera, settimana di lavoro del governo gialloverde il vertice serale a Palazzo Chigi tra Giuseppe Conte, Luigi Di Maio e Matteo Salvini prova a sciogliere il nodo delle nomine dei viceministri e sottosegretari, che saranno ufficializzate probabilmente a metà settimana. L'obiettivo, per Conte, è mettersi subito al lavoro cercando di non impantanarsi nel duello nascosto tra M5S e Lega sul completamento della squadra di governo. Ma il vertice convocato nel tardo pomeriggio, alla presenza anche di Giancarlo Giorgetti, non è risolutivo e solo da martedì tutte le caselle dei dicasteri avranno un volto, un nome e un cognome.Quello del "" non è il solo tema al tavolo del vertice di Palazzo Chigi, convocato poco dopo il durissimo scontro tra Salvini e Malta sull'attracco della nave Aquarius.Uno scontro internazionale che ...