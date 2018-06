Rally Italia Sardegna | vince Neuville

Mondiale Rally - Rimonta di Neuville : è suo il Rally Italia Sardegna : Grande spettacolo al Rally Italia Sardegna, prova valida per il Mondiale Rally: Thierry Neuville si è imposto su Sébastien Ogier per soli sette decimi di secondo: il belga della Hyundai ha conquistato la vittoria dopo una grande Rimonta, culminata con il successo nella power stage finale che ha beffato il campione del mondo in carica della M-Sport. Sul podio, dietro ai due grandi protagonisti di oggi, la Toyota di Lappi.Una grande impresa per la ...

Giochi ancora aperti al Rally Italia Sardegna : Si pensava fosse la tappa decisiva della gara, ma così non è stato, con la classifica parziale che consegna all’ultima, conclusiva tappa di oggi, domenica, la vittoria del Rally Italia Sardegna 2018, appuntamento Italiano del WRC organizzato dall’ACI. Le temute prove di Coiluna Loelle, Monti di Alà e Monte Lerno non hanno, nei fatti, indicato […] L'articolo Giochi ancora aperti al Rally Italia Sardegna sembra essere il primo su ...

WRC - Ogier è tornato - almeno nella prima speciale del Rally Italia Sardegna : La top five, a buon conto, è un affaire interno tra la casa coreana e il team di Malcom Wilson, con Elfyn Evans guidato da Daniel Barrit , M-Sport, al quarto posto e Paddon con Sebastian Marshall al ...

Rally Italia : Ford Ogier subito in testa : I duechilometri del crono hanno visto Sebastien Ogier e JulienIngrassia, Ford Fiesta Wrc di M-Sport Ford World Rally Team,realizzare il miglior tempo. Il pilota francese ha preceduto di1 decimo ...

WRC2 - Andolfi : 'Siamo a buon punto con il set up della vettura per il Rally Italia Sardegna' [INTERVISTA] : ... non sono stato l'unico ad aver bucato più di una gomma: un po' e stato il percorso, un po' è anche la fortuna che in questo sport ci vuole sempre. Allo shakedown di stamattina ti sei classificato al ...

WRC 2018 " Rally Italia Sardegna : gli orari TV su Rai Sport e Fox Sports : ... 09:33 PS11 Monti di Alà , 28,52 km, 10:11 PS12 Monte Lerno , 29,11 km, 14:11 PS13 Città di Ittiri-Coros , 1,40 km, 16:08 PS14 Coiluna-Loelle 2 , diretta TV su Rai Sport e Fox Sports, 17:03 PS15 ...