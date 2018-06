Ragusa | Mario Blangiardi festeggia 100 anni

TG4 fuori Mario Giordano : arriva Rosanna Ragusa : Cambio alla direzione del TG4: Mario Giordano rassegna le dimissioni da direttore del telegiornale. Al suo posto arriva Rosanna Ragusa Mario Giordano ha deciso di lasciare la direzione del TG4. Una scelta voluta e non obbligata quella del giornalista e scrittore italiano che ha contribuito al successo, non solo del TG, ma anche di moltissimi programmi di approfondimento. Al posto di Giordano ci sarà Rosanna Ragusa . TG4, Mario Giordano si ...

