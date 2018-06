Ragazza di 21 anni scomparsa - il fidanzato si è impiccato. Ricerche con i sommozzatori - lui aveva i vestiti fradici : Una Ragazza di 21 anni risulta scomparsa nel milanese. I vigili del fuoco la stanno cercando nei dintorni di Melzo con elicottero e sommozzatori. L'allarme è scattato dopo il ritrovamento...

Palermo - auto vola giù da Monte Pellegrino : morti un ragazzo e una Ragazza di 28 anni : Tragedia della strada a Palermo. Un'auto ha sfondato il guard rail di via Monte Ercta precipitando nella scarpata adiacente. A perdere la vita due giovani di ventotto anni. Sul posto la polizia e i vigili del fuoco, che hanno recuperato i corpi delle due vittime incastrati nelle lamiere dell’auto.Continua a leggere

Catania - una Ragazza di diciotto anni fa il bagno e annega. Disperso il fratello : Tragedia nel mare di Catania: una ragazza di 18 anni è morta annegata alla spiaggia libera numero uno sul lungomare della Plaia. Il corpo è stato recuperato dai vigili del fuoco, presenti sul posto ...

Catania - annega Ragazza di 18 anni : si cerca il fratello 16enne | : La ragazza, originaria del Congo, è stata portata a riva da un bagnino che per oltre mezz'ora ha tentato invano di rianimarla. Con lei il fratellodi 16 anni: il timore è che le correnti del mare lo ...

Meningite - Ragazza di 14 anni ricoverata : profilassi per tutta la famiglia : Una ragazza di 14 anni - non si sa se vaccinata o meno - è stata ricoverata all'ospedale di Città di Castello per una Meningite da meningococco, di sierogruppo non ancora definito. Lo ha reso noto l'...

Meningite - Ragazza di 14 anni ricoverata : profilassi per tutta la famiglia : Una ragazza di 14 anni - non si sa se vaccinata o meno - è stata ricoverata all'ospedale di Città di Castello per una Meningite da meningococco, di sierogruppo non ancora definito. Lo ha reso noto l'...

Caresana : guai per una Ragazza di 22 anni : Il Secolo XIX, . Ruba due fioriere da una casa. Quando pensa di averla fatta franca, viene pizzicata dai carabinieri che la denunciano. Si tratta di una ragazza di 22 anni , origini marocchine, che ...

Molesta Ragazza di 19 anni e rischia il linciaggio : arrestato a Palermo : E' stato arrestato per violenza sessuale, a Palermo, dalla polizia di Stato, che lo ha letteralmente sottratto alla folla di Ballaro' che lo inseguiva. Il 25enne palermitano e' stato bloccato dagli ...

Brescia - bambina di 4 anni abbandonata in auto/ Salvata da 2 poliziotti : denunciata Ragazza rumena : Brescia, bambina di 4 anni chiusa in auto, Salvata da 2 poliziotti: denunciata una ragazza per abbandono. E' accaduto quest'oggi nella città lombarda: è di origini rumene(Pubblicato il Tue, 05 Jun 2018 16:12:00 GMT)

Vasto : Ragazza minorenne violentata per 2 anni da due coetanei : Per quasi due anni una ragazzina di Vasto (Chieti) è stata costretta, sotto minaccia, ad avere rapporti sessuali. La giovane, oggi 16enne, negli scorsi giorni ha trovato il coraggio di raccontare cosa le stava accadendo ad un'amica, che l'ha convinta a rivolgersi ai carabinieri. La ragazzina da due anni veniva ricattata da due ragazzi, anche loro minorenni, che erano in possesso di alcune sue foto e video osé che utilizzavano come arma di ...

Torino - Ragazza di 20 anni aggredita con l'acido da una coetanea : ha ustioni su tutto il corpo : Agguato choc a Torino. Una ragazza di 20 anni è stata aggredita con l'acid o da una sua coetanea riportando gravi ustioni su tutto il corpo. L'episodio è avvenuto ieri sera nei pressi in strada ...

Ragazza di 20 anni aggredita e sfregiata con l'acido da una donna : è in condizioni gravissime : Per questo ora le indagini dei carabinieri vertono sul mondo della prostituzione; la giovane aggredita potrebbe infatti aver subito una vendetta sentimentale o essere stata vittima di un regolamento ...

Violentano e uccidono una Ragazza di 21 anni dopo la finale di Champions League : E' accaduto in Thailandia: i quattro responsabili sono stati arrestati ed hanno confessato il delitto.Continua a leggere

Delusione d'amore - Ragazza di 15 anni esce di casa e si impicca a un albero : na tragedia immensa ha colpito ieri sera, 25 maggio, una famiglia di Vo' sui Colli Euganei, nel Padovano. In zona poderale, nel quartiere San Lorenzo, è stato ritrovato il corpo senza vita di una ...