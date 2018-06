Rafa Nadal vince il Roland Garros Gli 11 titoli | le lacrime | la leggenda | Parigi ha

Roland Garros 2018 - quanti soldi ha guadagnato Rafael Nadal vincendo a Parigi? Montepremi milionario - che cifra per Cecchinato : Rafael Nadal ha conquistato il Roland Garros 2018 e si è imposto sulla terra rossa di Parigi per l’undicesima volta in carriera. Il mancino di Manacor ha demolito Dominic Thiem in finale e ha potuto festeggiare il suo 17esimo Slam, a tre lunghezze dal record di Roger Federer. Lo spagnolo è uno degli sportivi più ricchi al mondo e oggi ha messo da parte un altro bel gruzzoletto con questa affermazione nella capitale francese. Il vincitore ...

Roland Garros – Occhi lucidi e un morso al trofeo - l’emozione di Rafa Nadal : “l’11ª è impossibile - è più di un sogno” [VIDEO] : Rafa Nadal ha vinto l’11° Roland Garros della sua carriera battendo Dominic Thiem in finale: il campione spagnolo ha espresso tutta la sua emozione nell’intervista post match-- Ancora una volta, Rafa Nadal si è confermato imbattibile sulla terra rossa del Roland Garros. Il pubblico parigino ha applaudito il successo di Rafa Nadal, l’undicesimo della sua carriera nello Slam francese, tributandogli un fantastico diluvio di applausi. Rafa ha ...

Tennis - la classifica dei vincitori di Slam : Rafael Nadal trionfa al Roland Garros - a -3 da Roger Federer! Battaglia a Wimbledon : Rafael Nadal ha conquistato il Roland Garros 2018 e si è così imposto per la 18esima volta in un torneo dello Slam. Lo spagnolo prosegue il proprio dominio incontrastato sulla terra rossa di Parigi dove ha trionfato per 11 volte in carriera (eguagliato il record di Margaret Smith Court come plurivincitore di uno Slam, l’australiana si impose per così tante volte agli Australian Open). Il mancino di Manacor ora si porta a tre lunghezze da ...

Tennis : Rafa Nadal vince gli Open di Francia per l'undicesima volta. Thiem battuto 64/63/62 : Non c'è mai stata partita, il numero uno del mondo ha dominato la partita contro un ottimo avversario, mai in grado di spezzare il palleggio e 'brekkare' l'avversario. Mai nessun Tennista ha vinto ...

Roland Garros 2018 : Rafael Nadal è sempre il re di Parigi. Undicesimo titolo in carriera. Sconfitto in tre set Dominic Thiem : Rafael Nadal vince per l’undicesima volta il Roland Garros. Definirlo ormai una leggenda del tennis è quasi riduttivo per un giocatore che ha fatto della terra rossa una superficie dove è assolutamente imbattibile. In questa finale Dominic Thiem ci ha provato in tutti i modi, ma contro questo Nadal era davvero impossibile vincere. Lo spagnolo si è imposto in tre set per 6-4 6-3 6-2 dopo due ore e quarantaquattro minuti di gioco. Con questa ...

Rafael Nadal ha vinto il Roland Garros : Il tennista spagnolo Rafael Nadal ha vinto il torneo singolare maschile del Roland Garros, battendo in finale l’austriaco Dominic Thiem per 6-4, 6-3, 6-2. Per Nadal è il 17esimo titolo in un torneo del Grande Slam, e l’undicesimo al Roland Garros, quello che si gioca sulla terra rossa, notoriamente la sua specialità. Per Thiem era invece la prima finale di uno Slam: ci era arrivato battendo in semifinale l’italiano Marco Cecchinato.--Nadal ha ...

DIRETTA/ Nadal Thiem (risultato finale 6-4 6-3 6-2) : Rafa domina - al Roland Garros è titolo numero 11! : DIRETTA Nadal Thiem, risultato finale 6-4 6-3 6-2: lo spagnolo domina anche contro Dominic Thiem e ottiene l'undicesimo titolo al Roland Garros, continua la sua leggenda sulla terra(Pubblicato il Sun, 10 Jun 2018 17:48:00 GMT)

Roland Garros 2018 : la finale maschile. Rafael Nadal vuole l’undicesimo titolo - Dominic Thiem sogna l’impresa e il primo Slam : Parigi ha eletto ieri la sua regina, ed oggi tocca sapere chi sarà il re del Roland Garros 2018. E’ il giorno della finale maschile, di Rafael Nadal contro Dominic Thiem. Si scontrano i due giocatori più forti in questo momento sulla terra rossa, con l’austriaco che proverà a fermare il dominio incontrastato dello spagnolo. Una finale che vale doppio per Nadal, perchè il mancino di Manacor si gioca anche la posizione numero uno del ...

Il segreto delle ginocchia rigenerate di Rafa Nadal : Anche in queste ore il ritornello è sempre lo stesso: “Nadal è indistruttibile. Con quel fisico è normale che vinca sempre”. Il tennista spagnolo ha appena raggiunto la sua undicesima finale al Roland Garros e contro Thiem, giustiziere del nostro Cecchinato, cercherà l’undicesima vittoria. Numeri che farebbero davvero pensare a un campione unico nella storia. Uno che “senza quel fisico” ...

Roland Garros – Nadal - non conosce ostacoli! Rafa schiaccia Del Potro e vola in finale : Rafa Nadal supera anche Juan Martin Del Potro: lo spagnolo stacca il pass per la finale del Roland Garros dopo 3 set Dopo la vittoria di Dominic Thiem che ha posto fine alla favola di Marco Cecchinato, il quadro della finale del Roland Garros è finalmente completo. Il secondo tennista ad accedere all’ultimo atto dello Slam francese è, senza grandi sorprese, Rafa Nadal. Il tennista spagnolo ha superato la sfida, all’apparenza complicata, che lo ...

Roland Garros 2018 : Juan Martin Del Potro resiste un set poi crolla contro Rafael Nadal : Sarà sfida tra Rafael Nadal e Dominic Thiem: l’unico uomo capace di battere l’iberico sulla terra rossa in stagione è stato proprio l’austriaco, e questa sarà la finale del Roland Garros 2018. Il maiorchino infatti oggi ha battuto l’argentino Juan Martin Del Potro con il punteggio di 6-4 6-1 6-2 in due ore e quattordici minuti di gioco e domenica incrocerà ancora il numero 8 ATP. Nadal è il secondo uomo (dopo Federer a ...

