Radicali Roma Sapienza nuovo segretario

(Di domenica 10 giugno 2018) Simone, 36 anni, militante radicale dal 1999, già responsabile del format d’inchieste di Radio Radicale Fai Notizia e della comunicazione di +Europa con Emma Bonino alle ultime elezioni, è stato elettodi. Prenderà il posto di Alessandro Capriccioli,dimissionario dopo l’elezione a consigliere regionale di +Europa lo scorso 4 marzo. “Sono pronto ad assumermi la responsabilità di guidare questo movimento assieme a voi perché penso che la politica appassionata, radicale, competente e coraggiosa, possa incontrare la domanda che cresce in questa città e non solo” ha spiegato. “A, due anni fa, così come il 4 marzo, i cittadini hanno ritenuto che fosse più credibile chi non aveva né un progetto, né l’esperienza per guidare questa città, piuttosto che le alternative, incarnazione di una ...