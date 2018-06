Questa magnifica foto riassume perfettamente la visita al G-7 di Donald Trump

huffingtonpost

(Di domenica 10 giugno 2018) Forse nessuna altraha più bisogno di una didascalia approfondita rispetto a quella pubblicata sabato dall'ufficio della cancelliere tedesca Angela Merkel dall'incontro annuale del G7 in Quebec. Tesa e conflittuale, sembrare l'intero viaggio del presidente, un incontro che ha evidenziato non poche divisioni tra le potenze globali.Zweiter Tag des G7-Gipfels in Kanada: spontane Beratung am Rande der offiziellen Tagesordnung.- Day two of the G7 summit in Canada: spontaneous meeting between two working sessions. #G7CharlevoixUn post condiviso da Angela Merkel (@bundeskanzlerin) in data: Giu 9, 2018 at 8:53 PDTL'immagine ritrae drammaticamente il leader tedesco in una posa assertiva, con le mani piantate saldamente sul tavolo coperto da una tovaglia bianca mentre si rivolge al presidente, che è seduto davanti a lei con le braccia ...