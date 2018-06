Quelli felici alle nozze dei loro ex

vanityfair

(Di domenica 10 giugno 2018) Questo articolo è uscito sul numero di Vanity Fair in edicola fino al 12 giugno. Quando il tuo ex storico ti dice «Mi sposo», tu fai di meglio. Dai spettacolo. Vivi quei due secondi di sospensione dal mondo («Torna in te, torna in te»), ti squarci in un sorriso esasperato e trasecoli in uno strabiliato e riparatorio: «Ma è bellissimo!». Poi (mentre ti dilunghi in patetici «Oh sì!», «Fantastico», «Dio mio, non ci credo»), scarti di lato: «E la chiesa? La chiesa, l’avete scelta? E le bomboniere? Ditemi, i testimoni?». Se andrà bene (come ad Alessia Marcuzzi), ti verrà comunicato dal tuo ex, in questo caso Simone Inzaghi (la showgirl e l’attualenatore della Lazio sono stati legati dal 2001 al 2004, e hanno un figlio, Tommaso, 17 anni), che sarai tu, per la sposa. E allora sceglierai, vestirai, l’abito migliore (come ha fatto Alessia, qui con la figlia Mia avuta da Francesco ...